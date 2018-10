Regina E. war eine öffentliche Person und basically fucked, wie ihr Agent ins Telefon brüllte. Denn erst hatte Regina E. in einer Talkshow erzählt, dass sie keine Feministin sei, und dann war sie auch noch betrunken gegen einen Baum gefahren ("Pegel-Mama kachelte um Mitternacht über Landstraße und ließ Kinder unangeschnallt zu Hause"). In nur einem Tag war es ihr gelungen, Deutschland gegen sich aufzubringen (den linksversifften Mainstream, Impf- beziehungsweise Abtreibungs- beziehungsweise Flüchtlingspolitikgegner wie Befürworter et cetera). Als Regina E. deswegen sämtliche Charity-Schirmherrschaften abgenommen werden sollten, musste sie handeln. Sie ging zu Bushido, der früher sein Geld als Gangsta-Rapper verdient hatte und inzwischen als der genialste Medienberater des Landes galt (nicht wenige rechneten damit, dass er nach Angela Merkel Bundeskanzler werden würde).

Bushido nahm 199 Euro pro Minute. Er saß in einem schwarzen Raum an einem schwarzen Schreibtisch, hinter ihm leuchteten die Buchstaben "E. I." in Neongrün (Emotionale Intelligenz, stand auch auf seiner Visitenkarte). "Frau E., ich grüße Sie", sagte Bushido und zog an seiner E-Zigarette. "Dumme Sache. Aber das kriegen wir hin." Frau E. fing an zu weinen. "Na, na, na. Ich werde Ihnen ein Interview mit einem wichtigen deutschen Wochenmagazin klarmachen, da kommen Sie auf den Titel, erzählen Ihre Geschichte und fertig. Es kommt nur darauf an, wie Sie sie erzählen. Und jetzt passen Sie gut auf."

Bushido fuhr mit seinem Schreibtischstuhl zur Seite und betätigte eine Fernbedienung. Eine weiße Leinwand kam von der Decke herunter und darauf erschien eine PowerPoint-Präsentation: "E. I. – erkenne Dein Gegenüber". – "Regina, im Endeffekt kommt es nur darauf an: Dein Gegenüber ist Deutschland, und darüber musst du Bescheid wissen. Ich erkläre dir das kurz an meinem Beispiel: An meinem dunkelsten Punkt stand ich mit dem Rücken zur Wand, wie Günter Grass sagen würde. Ich organisierte also ein Treffen mit den Jungs von der Presse, denn der sogenannte Araber-Clan, dem ich über die Jahre hinweg Unmengen Geld bezahlt hatte und von dem ich endlich loskommen wollte, bedrohte mich. Ich brauchte den Schutz der Öffentlichkeit. Gleichzeitig war Deutschland nicht besonders gut auf mich zu sprechen, weil ich beim Rappen zu oft 'Fotze' gesagt hatte, auf meiner Landkarte Israel nicht so richtig vorkam und natürlich wegen meiner Beziehungen zum Araber-Clan. Außerdem sollte in wenigen Tagen mein neues Album erscheinen. Kannst du mir folgen, Regina?"

Regina E. schrieb mit und nickte. "Was also macht ein Bushido in dieser Situation? Ich backte ganz kleine Brötchen, wie Karl Marx sagen würde. Zu dem Interview nahm ich meine deutsche Frau mit und ließ sie reden, dadurch hatte ich schon mal die Frauen auf meiner Seite, sprich: die halbe Miete. Außerdem gab ich den Deutschen die Gelegenheit, sich in sich selbst zu verlieben, weil das mit der Integration nämlich doch funktionierte. Denn dieser Junge Bushido entfloh dem Araber-Clan direkt in ihre Arme, und sie drückten ihn großzügig an ihr Herz. Das machte denen ein super Gefühl. Denn dieser Junge, selber ein Schwarzkopf, sagte, dass Araber-Clans gefährlich sind, und weil Araber-Clans so groß waren, dass theoretisch fast jeder in einem hätte drin sein müssen, konnten die Deutschen nun mit meinem Segen etwas gegen Araber haben, und ich war plötzlich nicht mehr das Problem. Ich sprach stattdessen über meine Existenz als Opfer, was Deutschland zu Tränen rührte, da ich doch sonst immer so auf hart gemacht hatte. Weicher Kern, du weißt schon, und aus Liebe zu meiner Familie habe ich dann den Absprung geschafft. Toll, so ein vernünftiger Ausländer! Die Leute waren begeistert."

Regina E.: "Aber ich bin betrunken gegen einen Baum gefahren!"

Bushido: "Entschuldige mal, ich bin von meiner Frau wegen Körperverletzung angezeigt worden! Du musst dann einfach über was anderes reden. Über den Baum, was weiß ich. Oder du sagst, es sei Kunst gewesen."

Regina E. schwieg, Bushido überlegte und kaute dabei auf einem Zahnstocher herum.

Bushido: "Das Problem bei dir ist halt, dass du auch die Feministinnen verscheucht hast. Die hätten dir sonst geholfen. Insofern schlage ich vor, dass du ganz neue Wege gehst: Du wirst dem Wochenmagazin sagen, dass du schon seit Jahren im falschen Körper wohnst und das gerade änderst. Die Transformation zum Mann hat dich verwirrt, und weil du nicht wusstest, wie du es deinen Kindern sagen sollst, hast du zu viel getrunken. Dagegen kann niemand etwas sagen! Außerdem wird betrunken Autofahren bei Männern nicht so eng gesehen. High five und bis bald, Regina!"