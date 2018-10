Nachdem die letzte Folge der genialen Serie Girls von Lena Dunham vor über einem Jahr gelaufen ist, wollte man natürlich bald wissen, was die geniale Lena Dunham als Nächstes machen würde und ob sie es weiterhin schaffen würde, so genial zu bleiben. Nun startet bei HBO die von ihr gemeinsam mit Jenni Konner produzierte Serie Camping, und die Situation ist folgende: Drei Paare kommen auf die idiotische Idee, für vier Tage gemeinsam zu campen, um den 45. Geburtstag von einem der Camping-Teilnehmer zu feiern. Der Trip wird generalstabsmäßig von Kathryn (Jennifer Garner, grandios) geleitet, die einen Ehemann (das Geburtstagskind, gespielt von David Tennant) mit hervorragend ausgebildeten Soft Skills hat, der allerdings ein bisschen traurig ist, weil Kathryn überhaupt keinen Sex mehr will (sie hat chronische Schmerzen: "Willst du, dass ich während deines gesamten Geburtstagswochenendes an einem dysfunktionalen Beckenboden leide?").

Die passiv-aggressive, kontrollsüchtige Kathryn (die man trotzdem liebt) bewegt sich ausschließlich im Laufschritt, sie patrouilliert mit einer Aktenmappe auf dem Zeltplatz und tut auch sonst fantastische Dinge: In der Eingangsszene etwa sieht man sie vor dem blauen Himmel unterschiedliche Hüpfpositionen ausprobieren, die sie später auf ihrem Insta-Account zu veröffentlichen plant (11.000 Follower, working mums und Menschen mit chronischen Schmerzen). Tatsächlich macht diese Sache mit dem Hüpfen in den sozialen Netzwerken aktuell wirklich jeder (Hüpfen vor Meer, Pyramide, Sparkasse, transportiert Lebensfreude), und über diese und viele andere Beobachtungen des modernen Nervensägen-Menschen ist man dann sehr glücklich und kann lachen und dabei manchmal weinen.

Die Sprechweise der Nervensäge ist eine Mischung aus tapsiger politischer Korrektheit, therapeutischem Diskurs und der Idee, von morgens bis abends achtsam zu sein (mindfulness), was ihr Aggressionspotenzial eben nicht senkt, sondern steigert. Und natürlich sind die beiden anderen Paare ebenfalls hochneurotisch, weswegen dann alle streiten (Themen: Rassismus, Klassismus, toxische Männlichkeit und Weiblichkeit), und irgendwann gibt es auch noch Probleme mit Bären. Genial also.



"Camping" ist ab 15. 10. über Sky zu sehen.