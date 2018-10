Mora hat Taubenkacke abbekommen. Bei Rita hat jemand eine leere Flasche liegen lassen. "So ist das eben", sagt András Karpacsev-Illiev, weicht die Taubenkacke ein und sammelt die leere Flasche auf. Mora und Rita sind Autos, genauer: Autos aus der DriveNow-Flotte, also solche, die man gegen eine Gebühr kurzfristig mieten kann. Vor allem in größeren Städten nutzen immer mehr Menschen das sogenannte Carsharing ohne feste Stationen. Und Karpacsev-Illiev gehört zu denjenigen, die dafür sorgen, dass die Autos sauber sind, dass der Behälter für die Scheibenreinigerflüssigkeit aufgefüllt ist, dass die Autos in die Werkstatt kommen, wenn sie eine Beule haben.

DriveNow in Deutschland Quelle: ZEIT-Grafik: DriveNow © Alexej Schurkin für DIE ZEIT

So wie schon die Buchung eines Carsharing-Autos – egal bei welchem Anbieter – über eine App läuft, so organisiert auch András Karpacsev-Illiev seinen Job übers Smartphone. Ein Freitagmorgen Ende September, Karpacsev-Illiev trinkt noch schnell einen Kaffee, während er auf die Aufträge aus der drei Kilometer entfernten DriveNow-Zentrale wartet. An diesem Tag wird sein Einsatzgebiet der Hauptbahnhof in Berlin sein beziehungsweise die Straßen drum herum. Dort stehen auch Mora und Rita.

DriveNow, das zu BMW gehört, hat keine eigenen Angestellten, die die Autos säubern – das erledigen Dienstleister. In Berlin beispielsweise arbeitet DriveNow mit zwei solchen Unternehmen zusammen, arwe group und Cleen up. Bei Letzterem ist Karpacsev-Illiev als Teammanager angestellt.

Auf dem Carsharing-Markt bewegt sich gerade viel. Car2go, das zu Daimler gehört, und DriveNow fusionierten jüngst. Wenn die EU-Kommission ihre Zustimmung gibt, dann bedeutet das allein für Berlin: insgesamt 2500 Fahrzeuge, die der bisherigen Kundschaft von einer halben Million zur Verfügung stehen. Volkswagen will im kommenden Jahr mit We Share 1.500 Elektroautos in Berlin anbieten, weitere Städte sollen folgen.

Über diese Zahlen sprechen die Unternehmen gern. Wenn es um das Dahinter geht, also wie dieses System im Detail funktioniert, schweigen die meisten. Car2go weist eine Presseanfrage zurück, DriveNow lädt anfangs nur in das Berliner Büro – wo zwar die Aufträge für Reinigung und Tanken und Wartung und Umparken vergeben werden, aber kein einziges Fahrzeug gereinigt wird. Nach längerem Überlegen stimmen das Unternehmen sowie der Dienstleister zu: Man dürfe Karpacsev-Illiev begleiten.

Im Kopf hat man immer diese Geschichten von vollgekotzten Sitzpolstern. Von Betrunkenen, die den Laternenpfahl zu spät gesehen haben. Von wildem Sex im gemieteten Wagen. Karpacsev-Illiev sagt: "Am aufwendigsten zu reinigen sind Fußmatten mit Hunde- und Katzenhaaren. Und Baumharz auf den Scheiben." Hat sich wirklich mal jemand auf einen Sitz übergeben oder klebt irgendwo Blut, bedeutet das im DriveNow-Jargon "Reinigung (spezial)", und die kann Karpacsev-Illiev nicht machen. Denn Karpacsev-Illiev reinigt die Autos, während sie irgendwo im Stadtgebiet parken.

Seine Putzutensilien hat er an diesem Morgen in einer schwarzen Trainingstasche dabei: Reinigungsmittel, Bürste, Handstaubsauger, Lappen, einen kleinen Kanister Scheibenflüssigkeit. Der Innenraum, um den er sich als Erstes kümmert, ist in mehrere Bereiche aufgeteilt: Priorität hat der Fahrerbereich, dann kommt der Beifahrerbereich, dann die Rückbank. Bevor Karpacsev-Illiev loslegt, fotografiert er das Auto: von außen, von innen und, auch sehr wichtig, die Felgen.