"Homeless Guard" heißt dieses Bild der Künstlerin Almagul Menlibayeva, das jetzt auf der Contemporary Istanbul ausgestellt wurde © Almagul Menlibayeva/Courtesy of Andakulova Gallery

Vor zwei Jahren, als die Künstlerin Şükran Moral schon einmal die Kunstmesse Contemporary Istanbul besuchte, nagelte sie während einer kurzen, anarchischen Aktion sieben Lamm- und Rinderherzen an eine Galeriewand. Das Blut spritzte auf die weißen Wände der benachbarten Stände, die Künstlerin trug Trauerflor wie auf einer Beerdigung. Die Performance war ein Protest gegen die Zensur und Repression in ihrem Land.

Moral, 56 Jahre alt, ist die bedeutendste Performance-Künstlerin der Türkei. Sie hat Kunst im Bordell gemacht, sie hat sich halb nackt kreuzigen lassen. Einmal drehte sie die Gesetze der Polygamie um, indem sie drei junge Kurden gleichzeitig heiratete. Manche sehen in ihr eine türkische Marina Abramović.

In diesem Jahr hat sie in einem Schlachthaus drastische Videos gedreht, die sie während der Contemporary Istanbul auf Bildschirmen in die Stadt übertragen ließ. Und sie sagt sehr deutlich, was sie damit ausdrücken will. "Wir sind Opfertiere", meint Şükran Moral. "Geschlachtet wird die Demokratie in der Türkei."

Angesichts solcher Aussagen ist es erstaunlich, dass es die Contemporary Istanbul, auch CI genannt, überhaupt gibt. Oder müsste man eher sagen: noch gibt? Seit 2005 findet die Messe am Bosporus statt, sie ist die bedeutendste zwischen Europa und dem Nahen Osten. Und dass die Messe Kunstperformances wie denen von Şükran Moral Raum gibt, zeigt, dass die CI anders ist als andere Messen. Sie ist zu einem Ort des freien Ausdrucks geworden, einer Versuchszone demokratischer Freiheiten – in einer Zeit, in der in der Türkei mehr und mehr Druck auf Künstler, Schriftsteller und Journalisten ausgeübt wird. "Die CI", sagt eine Künstlerin, die gerade erst nach Berlin geflohen ist, "ist praktisch das Einzige, das uns bleibt."

Ende September hat die Kunstmesse wieder stattgefunden. Erneut wurde deutlich, dass sie im Aufwind ist. Fast ein Wunder angesichts der krassen Turbulenzen, die die Türkei in den letzten Jahren politisch, sozial und kulturell durchgeschüttelt haben: die Schlacht um Gezi, die Bombenanschläge, der Putsch, Verhaftungen und Entlassungen, ein Währungsverlust von 40 Prozent gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn – eigentlich genug Sprengstoff, um einen so feinfühligen Organismus wie eine internationale Kunstmesse für immer auszuradieren.

Doch die CI startet durch. Inhaltlich war sie schon immer eine Wundertüte, gefüllt mit unterschiedlichen Stilrichtungen und Überraschungen: In diesem Jahr etwa wurden Bilder des türkischstämmigen Fotografen Koray Erkaya gezeigt, der inzwischen in Toronto lebt. Self Touches heißt die Serie, in der es um Narzissmus, aber auch ums Sich-Anfassen geht. Seine Bilder sind nur ein Beispiel dafür, dass es auch türkische erotische Kunstfotografie gibt, von der kaum jemand etwas weiß.

In dem nüchternen Ausstellungskomplex neben dem Hilton-Hotel hing dieses Mal erstaunlich viel apokalyptische Malerei, die eine gewisse Lust am Untergang widerspiegelte. Da versinkt etwa der Istanbuler Galataturm dutzendfach im Meer, als sei das Ende nah. Man fand jede Menge Kitsch, Unmengen Istanbuler Stadtansichten mit Postkartencharme, in allen Farben, in Öl und Acryl. Es gab aber auch Zynisches, etwa von der Künstlerin Nesren Jake am Stand der schon immer geschmacksextremen Galerie REDart istanbul: Mickimaus ist offenbar gerade in Aleppo gelandet. Sie tanzt mit Minnie als naiv-fröhlicher Farbpunkt vor einer makabren Kulisse, einer Schwarz-Weiß-Landschaft, geschaffen aus den Ruinen des Syrienkrieges. Ist das lustig? Wer möchte sich so etwas ins Wohnzimmer hängen?