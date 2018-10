Unlängst erreichte uns ein Brief von Frau P., 84, aus Bremen-Schwachhausen: Wenn der Postmann zweimal klingle, dann stehe der Apfelmandelkuchen bei ihr ofenwarm auf dem Tisch, denn ihre Fußpflege habe sich seit Mai merklich verbessert. Verehrte Frau P., schrieben wir zurück, Bremen-Schwachhausen ist bestimmt ein schöner Stadtteil, aber finden Sie es originell, uns mit Roman- beziehungsweise Filmtiteln auf die Probe zu stellen, die, Pardon, jeder Schwachmat kennt? Das mit der Fußpflege überlasen wir geflissentlich, in der Kombination mit Apfelmandelkuchen erschien es uns wenig appetitlich, zumal wir an gehackte Mandeln dachten. Kurz darauf klingelte das Telefon, am Apparat Frau B. aus Essen-Bergeborbeck: "Please, please Mr. Postman" , hob sie mit dünner Stimme an. Liebe Frau B. aus dem sicher idyllischen Bergeborbeck, entgegneten wir, verzeihen Sie, dass wir unterbrechen, aber die Nummer kennen wir bereits. No jokes on hits! Sie sei 79, was die ZEIT sich ihr gegenüber erlaube, fistelte es aus dem Hörer, sie wolle lediglich zu Protokoll geben, dass bei ihr heute noch niemand geklingelt habe, ihre Kompressionsstrümpfe sprächen Bände! Noch skandalöser aber finde sie es, dass wir Jungspunde vom Feuilleton offenbar noch nie etwas von einer Gesellschaft gehört hätten, die auf Briefträger zurückgreifen müsse, um ihren Senior*innen die gesetzlich garantierte Körperhygiene und soziale Mindestansprache angedeihen zu lassen. "Post persönlich" nenne sich dieser Rohrkrepierer von einer Aktion, wir mögen bitte einmal recherchieren. Ins gleiche Horn – jetzt spätestens stutzten wir – stieß Herr S. aus dem oberfränkischen Seybothenreuth (beim Öffnen seiner Mail ertönten die ersten Takte von Schuberts Die Post, wir waren gerührt): Er, 91, habe, auf dem Land lebend, das Paket "Post höchstpersönlich" gebucht und sei enttäuscht. Seine Schwester, die Bärbl aus Oberkotzau-Wustuben, eine Abonnentin von "Post persönlich Geriatrie spezial", nicht minder. Für Männla wie Weiberla gebe es lediglich einen Einheitshaarschnitt, und dass alle Seybothenreuther ihre Konten, Sparbücher und Aktiendepots jetzt bei der Postbank hätten, Allmächd. Das Schlimmste aber seien die DHL-Tapeten im Schlafzimmer. Und dass er in seinem Vorgärtla nur mehr Gelbes pflanzen dürfe, Sumpfdotterblumen oder Ranunkeln, als machte er auf seine alten Tage Wahlwerbung für die FDP. Früher, so Herr S., seien Postboten grundsätzlich gebissen worden. Von Hunden. Da war die Welt noch in Ordnung. FINIS