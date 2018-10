Das Motto des vergangenen Tags der Deutschen Einheit lautete: "Nur mit euch", was sicherlich freundlich gemeint war, die gesellschaftliche Lage aber auch ehrlicher beschrieb als vermutlich beabsichtigt. "Wir" und "ihr" – wir hier oben und ihr da unten, die ihr unbedingt zur Party kommen sollt. Die Spaltung im Land lässt sich kaum genauer zum Ausdruck bringen. Die Politik ist zur Gastgeberin geworden, und sie muss besonders nett sein, damit noch jemand kommt.

Der schwierige Zustand der Koalition und der anscheinend unaufhaltsame Aufstieg der Rechten haben miteinander zu tun, aber es sind unterschiedliche Vorgänge. Für die verklemmte Situation gibt es keine griffige Erklärung und keine Lösung. Jedenfalls ist es nicht das Geld, denn weder Wahlgeschenke noch Sozialpolitik, noch zielgenaue Klientelpflege bremsen den Zulauf für die Rechten. Offenbar ist die Bevölkerung kein idealer Homo oeconomicus, der stets eine rationale Wahl trifft. Wie die Menschen sich tatsächlich positionieren, hat mit Anerkennungsverhältnissen zu tun, mit verzerrter Wahrnehmung, mit Fragen an eine lebenskulturelle Modernisierung, auch mit den Teilnahme- und Artikulationsmöglichkeiten, die neue Kommunikationstechniken eröffnen.

Das sind alles weiche Faktoren, aber sie wirken politisch. Das Publikum nimmt die Politik nicht als Reiz-Reaktions-Schema wahr, sondern es beobachtet das für die Verteilung von Macht und Ressourcen zuständige soziale System auf das Genaueste - so ist das in erfahrenen Demokratien. Wie dieses politische Gesamtgebilde seine Funktion erfüllt, wie Politik geschieht, ist genauso wichtig geworden wie deren "Inhalte". Die Art und Weise von Politik wird politisch, und es geht nicht nur um Sachfragen und ihre Entscheidung. So, wie der Verfassungsschutzpräsident abgelöst wurde, war das ein Schauspiel über die Verhältnisse. Deswegen wirkte es so demoralisierend.

Die Leute kehren nicht zurück in die alten volksparteilichen Lager. So geschieht es immer öfter, dass Parteiobere und Mandatsträger Appelle an die Gesellschaft richten: Dort unten bei den Leuten möge sich bitte endlich das Verhalten ändern, damit wieder "natürliche" politische Verhältnisse möglich werden. Der Wunsch ist verständlich, nur machen Aufruf, Vorwurf oder Schuldzuweisung keinen sonderlichen Eindruck mehr. Es schreckt nur noch mehr ab, wenn ein Politiker staatsbürgerliches Wohlverhalten einklagt.

Als Repräsentanten ihrer Bevölkerung müssten die Berliner Akteure eigentlich mehr Verantwortung übernehmen. Die Volksparteien sind keine neue Opfergruppe. Weder walten Naturkräfte, wenn die Rechten Erfolg haben, noch liegt eine neue Schurkerei des Kapitalismus vor. Das Grundgesetz hat die Parteien privilegiert – als Organisationen, die genau in jener dynamischen Zone tätig sein sollen, in welcher der politische Wille der Bevölkerung sich zu bilden beginnt. Sie werden üppig mit Macht und Geld ausgestattet, damit sie die Vielfalt bestehender Einstellungen überschaubar bündeln, gewissermaßen Typen daraus kondensieren und diese sodann mit politischen Programmen verknüpfen.

Heute sehen die Volksparteien einander beim Schrumpfen zu (im Übrigen auch das eine Gefahr: ihren Zustand mit dem Untergang der Republik zu verwechseln). Es gelingt ihnen immer weniger, sich als eine überpersönliche Ordnung zu präsentieren, die eine politische Alternative zulässt – und damit auch die Grenzen des politischen Raumes umreißt.

Weil Wähler die grundlegende Differenz nicht mehr erkennen, sind für sie auch die Grenzen ihres politischen Universums nicht länger verbindlich. Viele bestreiten inzwischen, dass es noch eine Wahl gibt. Was heißt: eine freie Zuordnungsmöglichkeit, einen Graben, der wesentlich ist, aber prinzipiell überquert werden kann, und zwar wiederum als wesentliche Entscheidung des Einzelnen.

Deswegen ist beim Aufstieg der AfD auch etwas anderes im Gange als die großen zurückliegenden Sezessionsbewegungen der Grünen oder der Linkspartei, die von der SPD eine Neusortierung im linken Lager einforderten. Nach 13 Jahren großer Koalition lauten die Vorwürfe, dass insgesamt Kumpanei am Werk sei, dass eine parteienübergreifende Elite das Gemeinwohl für sich gepachtet habe, dass systematisch geschwindelt werde und aller Dissens Show sei. In dieser Sicht existiert keine politische Polarität mehr. Dann muss sie sich woanders neu bilden. Aber dann wird das politische Universum auch insgesamt neu vermessen.