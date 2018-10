Die große Achtundsechziger-Show im ZDF, der Historienmehrteiler in der ARD, die geilsten Chart-Hits der Achtziger bei Sat.1 – das deutsche Unterhaltungsfernsehen ist Teil der geschichtsverarbeitenden Industrie. Es ist das große Verdienst der Serie Deutschland, solche Primetime-Erinnerungssehnsucht nicht zu bedienen, sondern geschmeidig zu unterlaufen. Die erste Staffel lief 2015 auf RTL, sie erzählte von einem jungen DDR-Grenzsoldaten (Jonas Nay), der 1983 von seiner Tante (Maria Schrader) für den sozialistischen Auslandsgeheimdienst angeworben und nach Bonn geschickt wird, Deckname: Kolibri. Für wen er da im Westen wirklich arbeitet, weiß dieser Kolibri aber bald selbst nicht mehr – so wie auch die Serie schnell jeden bundesrepublikanischen Bildungsauftrag verwarf und lieber als Agenten-Farce mit hochfrequenten Flügelschlägen derart Wirbel machte, dass selbst der New Yorker sich begeisterte.

Die zweite Staffel heißt nun Deutschland 86 und macht drei Jahre später da weiter, wo die erste gar nicht aufgehört hatte: in Afrika. Von Kapstadt bis Angola, von der Großen Sozialistischen Libysch-Arabischen Volks-Dschamahirija bis zurück nach Ost-Berlin spionieren sich Kolibri und die anderen Agenten über die Kontinente. Stündlich wechseln sie ihre Allianzen, Aufträge und Liebhaber vor diesem Geschichtspanorama einer zerfallenden Weltordnung. Wo die Handlung zwischendurch mal ruckelt, da kann sich Deutschland auf seine Bilder verlassen: Ein Showdown in einer westafrikanischen Ölraffinerie wird hier inszeniert wie ein expressionistisches Gemälde aus Dollar-Scheinen und Blut, eine hungrige Hyäne jagt durchs Bild und der 1983-Dub-Mix von Such a Shame über die Tonspur. Dem Sender RTL, der Kölner Treuhandanstalt für alle Überreste der Spaßgesellschaft, war solcher Anarchismus wohl zu viel, er zog sich aus dem Projekt wieder zurück. Die zweite Staffel wird nun nicht mehr im Privatfernsehen, sondern beim US-Streamingdienst Amazon erstausgestrahlt. "Die westdeutsche Fernsehindustrie", warnt in Deutschland 86 ein gerissener DDR-Spion ehrfürchtig seine Kollegen, "ist voller halbseidener Typen." Schön wär’s ja, täte das noch stimmen.



"Deutschland 86" ist ab 16. 10. bei Amazon zu sehen.