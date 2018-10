Der da ist Islamist, die dort eine Emanze. Er ist ein Rassist, sie ein Gutmensch, und dort drüben sitzt ein Sozialschmarotzer: Diskussionen abzuwürgen, indem man vorgefertigte Etiketten verteilt, ist ein bequemer Weg. Dann muss man sich mit der dahinterliegenden Person und deren Standpunkten nicht mehr beschäftigen.

Es ist kein Geheimnis: Mit Menschen anderer Gesinnung sinnvolle politische Auseinandersetzungen zu führen kann ein anstrengendes Unterfangen sein. Da ist es oft zuträglicher für das Selbstbild, Andersdenkende als wenig bedacht wahrzunehmen und sich in selbstgerechter Manier unverstanden zu fühlen. Zu Berührungspunkten mit andersdenkenden Menschen kommt es ohnehin selten, die meisten umgeben sich im virtuellen wie im wirklichen Leben fast ausschließlich mit Gleichgesinnten. Eine Initiative zur Begegnung unterschiedlicher Meinungen bildet "Österreich spricht". Das Partnerprojekt von "my Country talks", einer von ZEIT ONLINE initiierten internationalen Plattform zum politischen Dialog, wird in Österreich von der Tageszeitung Standard in Kooperation mit der ZEIT umgesetzt und bringt an diesem Samstag um Punkt 15 Uhr Tausende Menschen mit unterschiedlichen Anschauungen miteinander ins Gespräch.

Denn Kontakt, das zeigt die sozialpsychologische Forschung, ist eine vergleichsweise einfache Maßnahme, um die Einstellung gegenüber vorurteilsbehafteten Gruppen positiv zu beeinflussen. In Bezug auf die Fremdenangst als Universalhebel des Rechtspopulismus hieße das: Begegnungen mit Fremden. Die meisten Menschen, die Geflüchtete ablehnen, haben im Alltag kaum Berührungspunkte mit ihnen. Fremdenfeindlichkeit ist dort am höchsten, wo man den vermeintlichen Feind nur aus der Zeitung kennt.

Doch die Sehnsucht, sich im geborgenen Schoß einfacher kollektiver Identität einzunisten, ist auch für Bildungsbürger groß. Zwar wähnen sie sich als Hüter der Wahrheit, die genau hinsehen und verstehen, doch verfolgen sie häufig genau dieselben Prinzipien wie diejenigen, die sie verurteilen. Die anderen außerhalb der eigenen Kreise werden als eine angeblich homogene Gruppe gesehen, die man entweder überzeugen und integrieren kann oder aber schlicht ablehnt.

Im Vornherein anzunehmen, man sei im Recht, ist angenehmer für den Seelenfrieden und gibt ein wohliges Gefühl der Überlegenheit. Hat man das Gegenüber erst einmal etikettiert, dann wird es in einen Ordner abgelegt. Anschließend wird der auf Verstehen abzielende Dialog beendet. Und hier gelangt man an einen Punkt, an dem es häufig zur Verwechslung kommt: Jemanden zu verstehen heißt nicht, gleichzeitig für eine andere Meinung Verständnis zu haben, eine Verhaltensweise gutzuheißen oder gar einem fremden Standpunkt zuzustimmen. Für das Verstehen unabdingbar ist es aber, genau hinzusehen. Dies wird jedoch verhindert, wenn die wahrgenommene Gesinnung des Gegenübers wichtiger genommen wird als dessen Standpunkte oder wenn sich Empathie nur auf Angehörige der eigenen Gruppe beschränkt.

Der Umgang mit anderen hängt in erster Linie davon ab, welches Ziel man verfolgt. Endgültige, abwertende Zuschreibungen sind häufig der unkompliziertere Weg. Die meisten Menschen wollen nicht gleich sein, sie wollen sich unterscheiden und abgrenzen, selbst oder gerade wenn in ihrer Selbstbeschreibung "Weltoffenheit" und "Toleranz" ganz weit oben stehen. Auch Menschen aus Milieus mit scheinbar größtmöglicher Liberalität suchen einen Rahmen, der für Situationen eine leicht fassliche Richtig-oder-falsch-Regel bereithält. Die Angst der Mittelschicht vor dem gesellschaftlichen Abstieg und die damit einhergehende Abgrenzung zeigen sich in vielerlei Formen: von weitgehend harmlosen Praktiken wie der symbolischen Verankerung des Nachwuchses im bürgerlichen Milieu durch die Namensgebung ("Ferdinand"), bis hin zur Verachtung der sogenannten Unterschicht, da diese angeblich ebenfalls Menschengruppen verachte. Man müsse sich fernhalten von Schlechtem, dürfe sich nicht dem minderwertigen Einfluss aussetzen – bereits im Klassenzimmer beginnt man dieses Verhalten anzutrainieren.