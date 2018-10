Sieben Minister hat Emmanuel Macron seit seinem Amtsantritt im Mai 2017 verloren, darunter in den vergangenen Tagen zwei Schwergewichte. Das nagt an seiner Autorität, ebenso wie eine peinliche Affäre um einen Sicherheitsmann im Élysée. Unbedachte Äußerungen kommen hinzu. Zu einem arbeitslosen Gärtner, der sich beklagte, keinen Job zu bekommen, meinte der Staatschef zum Beispiel: "Na, Hotels, Cafés, Restaurants ... Ich brauche nur die Straße zu überqueren und finde Ihnen einen!"

Vielleicht. Aber so gewinnt man die Bürger nicht. Macron verliert sie derzeit. Nur ein knappes Drittel der Franzosen weiß er noch hinter sich: wenig mehr als die Zahl jener, die im ersten Wahlgang für ihn gestimmt hatten, weil sie sein sozialliberales Reformprogramm guthießen. Dass er in der Stichwahl die Mehrheit gewann, lag nicht an ihm, sondern an seiner Gegnerin Marine Le Pen. In der anschließenden Parlamentswahl stattete ihn das Wahlvolk klugerweise mit einer Mehrheit aus, damit er nun auch regieren konnte: Soll er mal zeigen, was er kann, das war die Stimmung.

Woraufhin Macron mit solchem reformerischen Eifer loslegte, dass die Protestwilligen gar nicht nachkommen konnten. Sein Ziel: Bis zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 soll die Politik Früchte tragen, namentlich die Arbeitslosigkeit gesunken sein. Reformen brauchen freilich Zeit. Und wer wartet schon gern. Die Franzosen sehen unzählige Vorhaben (umgesetzte, halb fertige, stecken gebliebene), der Alltag hat sich indessen nicht verändert. Nicht im Massenprotest lauert die Gefahr, sondern im missgelaunten Abwenden. Und daher: Neustart.

Aber wie? Mit einer Regierungsumbildung. Doch Macron verfügt über keine Partei, aus seiner amorphen Bewegung sind nur wenige ministrable Politiker hervorgegangen. Umso mehr hält er an Édouard Philippe fest. Der Premier konzentriert sich auf Wirtschaft, innere Sicherheit, Bildung und das Budget, schwingt keine bombastischen Reden und verbeißt sich sogar seine Neigung zu hintergründigem Humor.

Die Politik solle von jetzt an sozialer werden, hört man, außerdem weniger von oben verordnet, irgendwie konsensualer. Die Rede geht von Macron II, ähnlich wie einst von Chirac II, Sarkozy II und Hollande II. Den dreien haben diese Neustarts nichts genützt gegen ihre starken politischen Gegner.

Macron blickt rechts und links zwar nur auf Ruinen. Aber die Unzufriedenheit wird ihr Ventil finden. Im Jahr 2022 könnte Europa also wieder wegen der Rechtsradikalen zittern. Das ist der große Unterschied zu früheren Zeiten.