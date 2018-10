Wenn ich von Jesus rede, sagt mir kein Gefangener, bleib mir bloß weg mit deinem frommen Schmu." Der Dominikanerpater Wolfgang Sieffert hat sich das in 30 Jahren als Gefängnisseelsorger hart erarbeitet. Er steht den Inhaftierten in der Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt zur Seite und hilft als Geschäftsführer des dortigen Katholischen Gefängnisvereins mit 60 ehrenamtlichen Helfern, das Leben hinter Gittern für die Eingeschlossenen und die Schließer menschlicher zu gestalten.

In seinen Sonntagsgottesdienst kommen 120 bis 180 Leute, darunter auch Atheisten oder Menschen mit einem anderen Glauben. Der Verein wirkt seit 125 Jahren und zählt zu den ältesten sozialen Einrichtungen Nordrhein-Westfalens. In den wechselnden Zeiten sah er seine Aufgabe darin, neben der Gefangenenfürsorge auch die Betreuung von deren Angehörigen zu sichern und das negative Bild des Strafgefangenen in der Öffentlichkeit zu korrigieren.

Bildungs- und Freizeitangebote im Knast zu organisieren ist das eine. Doch um die Rückfälligkeit von Entlassenen zu mindern und den Erfolg einer Resozialisierung zu gewährleisten, dazu muss die Gesellschaft ihre Vorstellung radikal ändern. "Die wenigsten", sagt Pater Wolfgang, "sitzen wegen schwerer Delikte ein, zehn Prozent konnten nur eine Geldstrafe nicht bezahlen." Das Strafrecht in Deutschland, sagt er, sei viel zu sehr auf Wegsperren angelegt. Die Gesetzgeber sähen sich nur noch als Sachwalter der öffentlichen Stimmung. Ein harter Vorwurf, der aber konkrete Folgen für die Gefängnisseelsorge hat. So erschwere der "Sicherheitswahn" die Sozialarbeit des Vereins. Zu lang sind oft die Wege, zu dünn die Personaldecke, um die Helfer mit den Insassen zu den Gefängnisräumen zu geleiten, in denen gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Die Knast-Rockband, die in wechselnder Besetzung über Jahrzehnte existierte, kann deshalb nicht mehr proben. Eine Schach- und Malgruppe, das autogene Training, all das ist aus sicherheitslogistischen Gründen nicht mehr durchführbar. Da sei es nur ein schwacher Trost, dass endlich das Recht auf eine Einzelzelle auf Druck der EU inzwischen durchgesetzt wurde.

Pater Wolfgang betreut dieser Tage in einer 40-Stunden-Woche zwischen 15 und 30 Inhaftierte. Einzelgespräche finden 14-täglich statt, bei Kriseninterventionen mehrmals in der Woche. "Wie komme ich damit klar, dass meine Familie mich nicht mehr besucht?", aber auch "Wie geht beten?" sind Standardfragen. "Ich versuche", sagt der Seelsorger, "in diesem entmündigenden System die Würde bewahren zu helfen." Mit Ratgebern für betroffene Familien, darunter einem Kinderbuch speziell für Kinder, die durch die Haft des Vaters mitbestraft werden, und nicht zuletzt mit dem "Wegweiser für Haftentlassene" erfüllt der Katholische Gefängnisverein die christliche Maxime: Niemand soll ausgeschlossen werden, auch der Verlorenste hat Gelegenheit zur Umkehr, alle werden angenommen – über die Grenzen einer starren Gesetzlichkeit hinweg.

