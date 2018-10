Als die letzten Akkorde der Ungarischen Rhapsodie verklungen sind und Giorgi Grdzelidze sich vom Flügel erhebt, seine Brille zurechtrückt und zwei flüchtige Verbeugungen macht, geht das Hämmern wieder los. Im frisch gestrichenen, noch stuhllosen Übungsraum der Paliaschvili-Musikschule in Tbilissi werden die Fußleisten verlegt, und der barfüßige Handwerker lässt sich nur ungern von der Arbeit abbringen. Der Raum soll eine Schönheitskur erhalten, endlich, den Rest des Backsteinbaus hat die Sowjet-Zeit noch fest im Griff: die Noten mit kyrillischer Schrift, das abgelaufene Parkett, der bröckelnde Putz im Treppenaufgang.

Das Gebäude ist zur permanenten Zwischenlösung für 700 musisch hochbegabte Jugendliche und ihre 200 Dozenten geworden. Ein Erdbeben hatte die Talentschmiede 2002 zum Umzug in diese ehemalige Jungenschule gezwungen. Bald, ja bald soll es in ein großes Haus mit richtigem Konzertsaal gehen. So heißt es seit Jahren. Keiner kann sagen, wann. Inzwischen fließen wieder Staatsmittel in die Schule. Trotzdem fehlt manchmal das Geld zum Heizen. Der Flügel im Konzertzimmer ist eine Spende aus Deutschland.

Man hat sich eingerichtet im Provisorium. "Wir gehen nach Konzerten gemeinsam essen", die Schule sei eine große Familie, sagt Giorgi und verschränkt die schmalen Arme vor der Brust. "Brooklyn" steht in weißen Lettern auf seinem T-Shirt. Dazu Skaterschuhe und löchrige Jeans. Mehr Berliner Hip-Hopper als kaukasisches Klaviertalent, jedenfalls äußerlich. Er ist 16, übt viele Stunden am Tag. Es werde geübt, solange geübt werden müsse, erzählt er, anders als im Westen, wo die Uhr den Takt vorgebe. So wie zuletzt bei einem Meisterkurs in Bayern, sagt Giorgi.

Es gibt einen Gründungsmythos, der diese Musikleidenschaft der Georgier erklärt: Laut Legende teilte Gott bei der Erschaffung der Welt jedem Volk sein Fleckchen Erde zu – die Georgier erschienen aber erst nach der Vergabe, dafür singend und tanzend. Gott war nachsichtig und verzichtete ihnen zugunsten auf sein eigenes Stückchen Land.

Eingekeilt zwischen den hohen Bergen des Kaukasus und dem Schwarzen Meer, ist Georgien mit seinen 3,7 Millionen Bewohnern so groß wie Bayern. Das Land ist, natürlich, der Geburtsort Stalins, und seit 2017 eine parlamentarische Demokratie. Alles aber, was die Identität der Georgier fundamental bestimmt, ist viel älter: Das Christentum. Der Weinbau. Die Legende vom Goldenen Vlies. Der mehrstimmige Gesang. Sobald ein georgisches Kind aus dem Mutterbauch komme, fange es an zu singen, heißt es. In den Kindergärten wird viel musiziert, an den Esstischen gesungen.

Auch an der Musikschule stimmen Lehrer und Schüler jetzt ein Lied an, bevor es über aufgerissenes Kopfsteinpflaster den Hang hinabgeht. Vorbei an faltigen Altbauten, in deren Souterrains Frauen in Schürzen duftende Brote aus Tonöfen ziehen. Dann über die Champs-Élysées von Tbilissi, den Rustaweli Prospekt: Laufsteg der Stadt und nach dem Nationaldichter Schota Rustaweli benannt, dessen mittelalterliches Heldenepos Der Recke im Tigerfell zum Unesco-Kulturerbe zählt. Jedes Schulkind kennt sein Werk. In den Straßen verschlägt der Smog einem den Atem.

Vor Luxusboutiquen und in den Unterführungen kauern alte Frauen neben Kartonkisten. Darauf Kollektionen aus Taschentüchern, Söckchen und Zigaretten. Die Abgehängten. Auch das ist Tbilissi. Trotz Reformbemühungen lebt ein Drittel der Georgier unterhalb der Armutsgrenze. Die mehr als 250.000 Binnenvertriebenen infolge des Abchasien- und Südossetien-Konflikts mit Russland verschärfen das Problem. Die Arbeitslosenquote lag 2017 bei 12 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit lag mit 27 Prozent weitaus höher.

Einen Steinwurf vom Freiheitsplatz entfernt, wartet Davit Gabunia im Royal District Theatre. Gabunia, vor 36 Jahren im noch sowjetischen Georgien geboren, ist Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer. Seit zehn Jahren leitet er die literarische Abteilung des Theaters. Mit dem Badischen Staatstheater Karlsruhe hat er ein Stück über die stalinistische Verfolgung georgischer Schriftsteller geschrieben. Tiger und Löwe soll am nächsten Tag Premiere feiern. Gabunias erster Roman wurde gerade auf Deutsch veröffentlicht, Farben der Nacht.

Während auf der Bühne letzte Proben mit deutschen Schauspielern stattfinden, sitzt Gabunia an einem Tisch im Untergeschoss. Durch das Fenster zum Hof dringt Kindergeschrei. Wenn man ihn fragt, wie er wurde, was er ist, erzählt er von den Neunzigern: Familienleben in der Schwarzmeer-Stadt Poti. Ein Bruder, eine Schwester. Die Mutter, ausgebildete Deutschlehrerin, ist Hausfrau, der Vater Ernährer. Es sind die Schewardnadse-Jahre. Bürgerkriege, Korruption, Kriminalität und wirtschaftlicher Kollaps. Für die Familie bedeutete das: kein Strom, keine Heizung, kaum Essen.