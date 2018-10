In ihrer Septemberausgabe des Jahres 1961 veröffentlichte die Zeitschrift Hamburger Blätter – sie versuchte damals, die Damenwelt zwischen Modeschauen und Kaffeeklatsch auch für Politik zu begeistern – eine der ersten Homestorys der noch jungen Republik: Unter der Überschrift "Glattrasiert – doch nicht ohne Borsten" wird vom Besuch bei einem 42-jährigen Bundestagsabgeordneten der SPD berichtet, der auf dem Aufmacherfoto sein Kinn mit einem elektrischen Rasierapparat traktiert. "Am Rande eines kleinen Dorfes an einem unbekannten See stöberten wir Helmuth Schmidt in seinem Wochenendhäuschen auf, wo er mit der Familie Ferien macht", beginnt der Text, in dessen Verlauf Schmidts Vorname hartnäckig falsch geschrieben wird. "Wir trafen ihn mit Speer und Maßband, wie er auf einer buckligen Wiese für das goldene Sportabzeichen trainierte. Ob er es schaffen wird? "Das ist noch nicht raus, zuviel sitzende Beschäftigung und zu viele Zigaretten", antwortete er."

