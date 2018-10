Der ICE nach Hamburg verlässt den Berliner Hauptbahnhof um 17.12 Uhr. Helmut Schmidt kommt an diesem Spätnachmittag im September 2012 von der Aufzeichnung einer Talkshow mit Maybrit Illner. Sein Gesprächspartner war Bundespräsident Joachim Gauck. Worum es gegangen sei? "Um Kirche, Rotz und Fahne." Schmidts Definition der Aufgaben eines Bundespräsidenten.

Der eine oder andere Fahrgast wirft einen verstohlenen Blick auf den Altkanzler, aber niemand spricht ihn an. Im Zug hat Schmidt seinen gewohnten Platz für Rollstuhlfahrer eingenommen. Ein jüngeres chinesisches Paar zwängt sich auf die beiden schmalen Klappsitze hinter ihn. Das ist ihm unbehaglich. "Ich kann das nicht haben." Einer der drei Leibwächter, die ihn begleiten, räumt seine Bankreihe für die Chinesen.

Kaffee wird durch den Zug gerollt. Schmidt verlangt, wie immer, nach einer "heißen Schokolade mit viel Milch und Zucker". Die gibt es jedoch nicht, und Kaffee will er nicht. Aber etwas zu essen. Die Bahnbedienstete bietet ihm ein Sandwich an. Schmidt wirft einen prüfenden Blick auf die Schwarzbrotschnitte. "Das ist mir zu viel." Ob sie Schokolade habe? Sie hat einen Schokoriegel. Snickers. Kennt er nicht, nimmt er trotzdem. Kostet 1,50 Euro. Schmidt zieht seine Brieftasche hervor, die Scheine darin nach Größe geordnet. Kleingeld hat er nicht dabei. Er zahlt mit einem Fünf-Euro-Schein, das Wechselgeld steckt er in die Jackentasche.

Scheu fragt ein junger Mitreisender, ob er und seine Tochter sich mit Schmidt fotografieren lassen dürfen. Knurren. Soll heißen: Bitte sehr! Die Tochter schaut skeptisch, Schmidt nimmt ostentativ keine Notiz. Die Mutter fotografiert begeistert.

Helmut Schmidt schaut aus dem Fenster. "Erst Wittenberge", seufzt er. Die Zeit wird ihm lang. Er hangelt nach seiner Aktentasche, nimmt einen Stapel Unterlagen heraus. Seinen Snickers-Riegel hat er längst gemümmelt. Er blättert in der ZEIT. "Die Artikel auf den ersten Seiten – alles zu lang!", moniert er. Außerdem versteht er die Illustration auf der Titelseite nicht. "Warum trägt der Steinbrück den Kopf unterm Arm?" Weil es um politischen Bluff geht. "Hmm." Leuchtet ihm nicht ein.

Der Zug nähert sich Hamburg. Früher, wenn man mit dem Zug aus Berlin kam und in Tiefstack die vier hohen Schornsteine des Kohlekraftwerks sah, habe man gewusst, dass man fast zu Hause war. Sechseinhalb Stunden habe die Fahrt mit dem D-Zug gedauert. Loki sei die Strecke 1936 gefahren. Oder 1941? Er selbst sei mal mit dem "Fliegenden Hamburger" nach Berlin gerauscht, in nur zweieinhalb Stunden.

An Bergedorf vorbei. Seit fast zwei Stunden hat Schmidt nicht geraucht. Jetzt zündet er sich, gedankenverloren, eine Zigarette an. Einen Aschenbecher gibt es nicht, nur ein halb volles Cola-Glas. Die Schaffnerin, die gerade vorbeigeht, lächelt. "Mich stört das nicht." Und dann: "Der König darf das."

Aber eine sehr blonde Dame regt sich schrecklich auf. Ihr würde man das Rauchen im Zug nicht gestatten! "Sie haben auch nicht so viel für Ihr Land geleistet", erwidert die Schaffnerin kühl. Sie ist stolz, den Altkanzler an Bord zu haben, er ist schon öfter mit ihr nach Hamburg gefahren.

Eigentlich wartet sein Wagen immer am Bahnhof Hamburg-Dammtor. Aber dort geht der Fahrstuhl nicht. Bauarbeiten.

Also steigt Schmidt am Hauptbahnhof aus. Der Gang im Waggon ist verstopft, alle wollen hier raus. Langsam, Schritt für Schritt, schiebt einer der Leibwächter den Altkanzler Richtung Ausgang.