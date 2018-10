Italiens Innenminister Matteo Salvini kommentierte meine Begegnung mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast gleich zweimal. Erst wünschte er, man möge mich gleich dort behalten, dann amüsierte er sich zusammen mit der französischen Rechtsradikalen Marine Le Pen über eine homophobe Witzelei. "Ich hoffe, Sie haben keine Nackt-Selfies gemacht", sagte er – als sei es ganz normal, jemanden wegen seiner tatsächlichen oder behaupteten sexuellen Veranlagung an den Pranger zu stellen.

Aber das ist nicht das Einzige. Salvini geht auch rechtlich gegen mich vor. Ich habe ihn einmal als Minister der Unterwelt bezeichnet. Dabei bezog ich mich auf einen Artikel des legendären Publizisten und antifaschistischen Politikers Gaetano Salvemini, in dem er den einstigen italienischen Premier Giovanni Giolitti einen Minister der Unterwelt nannte. Denn Giolitti hatte sich nie um die drängenden Probleme Süditaliens gekümmert. Die Menschen dort waren für ihn billige Wahlstimmen, ansonsten überließ er sie ihrer Rückständigkeit und Kriminalität.

Roberto Saviano ist ein italienischer Journalist und Schriftsteller. Er hat mehrere Bücher über die italienische Mafia veröffentlicht.

Matteo Salvini hat mich wegen dieser Bezeichnung verklagt und dafür das offizielle Briefpapier seines Ministeriums benutzt.

Ein weiterer Einschüchterungsversuch: Unmittelbar nach den Wahlen am 4. März 2017 hielt Salvini im kalabrischen Rosarno eine Versammlung ab. Eine wunderschöne Gegend, aber eine, in der die ’Ndrangheta herrscht. In seiner langen Rede widmete er gerade einmal vierzig Sekunden dieser kalabrischen Mafia, vierzig Sekunden für das schlimmste Drama, das diese Region peinigt.

journalismus-italien-einschuechterung-box Bedroht. Verschwunden. Ermordet. Wie es ist, als kritischer Journalist vom eigenen Innenminister eingeschüchtert zu werden, weiß der Italiener Roberto Saviano. Vergangene Woche betrat der Saudi Dschamal Chaschukdschi sein Konsulat in Istanbul. Seither ist der Regierungskritiker unauffindbar. Vor einem Jahr wurde in Malta Daphne Caruana Galizia getötet. Sie war korrupten Politikern auf der Spur. Die Regierung verschleppt die Aufklärung des Verbrechens.

Der nächste Fall: Kaum war Salvini Innenminister geworden, ging er unverzüglich gegen den Bürgermeister von Riace vor. Domenico Lucano, kurz Mimmo genannt, steht jenem Ort in Kalabrien vor, der in der ganzen Welt dafür gerühmt wird, in Italien gestrandete Flüchtlinge auf geradezu mustergültige Weise aufgenommen und integriert zu haben. Doch der Innenminister will dieses Modell zerstören. Er lässt gegen Lucano wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermitteln und stellt ihn unter Hausarrest. Aber wir, die wir Lucano und sein Modell verteidigen, sind zahlreich und demonstrieren für die Achtung der Menschenrechte.

Und was macht Matteo Salvini? Am Tage der großen Kundgebung in Riace veröffentlicht er auf seiner Website ein Video von einem Mann, der den Bürgermeister stark kritisiert. Dieser Mann heißt Pietro Zucco und wurde wegen illegaler Geldgeschäfte in letzter Instanz zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die örtliche Anti-Mafia-Behörde hatte aufgedeckt, dass Zucco einem Clanchef ermöglicht hatte, einen zuvor beschlagnahmten Steinbruch weiter zu betreiben. Wie weit sind wir gekommen? Ein Innenminister macht seine Internetseite zum Sprachrohr eines Kriminellen, eines Strohmanns der ’Ndrangheta.

Matteo Salvini hat sich nicht dafür entschuldigt. Mit gutem Grund können wir darum annehmen, dass er, der Innenminister der Republik Italien, sich in dieser Sache definitiv auf eine bestimmte Seite geschlagen hat – und zwar nicht auf die richtige, die ehrenhafte.

Als ich ihn als Minister der Unterwelt bezeichnete, wollte ich wirklich nur den Publizisten Salvemini zitieren. Vielleicht sollte ich das ändern.

Aus dem Italienischen von Sabina Kienlechner