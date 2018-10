Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel: Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 Hatte das Zeug zum Allerweltswerkzeug 11 Wo’s um einen höheren geht, wird man einige 28 waagerecht in die Hand nehmen müssen 14 Für den Expertus der 3 senkrecht ein Bild mit Ledanachwuchsgeschichte 16 Wäsche vor der Waschmaschine muss noch ..., Wäsche an der Leine ist’s 17 Besser, man ist ein gescheitertes ... als eine erfolgreiche Imitation (H. Melville) 19 Der ..., der viele Herren hat, schläft hungrig ein (Sprichwort) 20 Geben die Richtung fürs Erkenntnisgewinnstreben vor 21 Vom Trapper einst wärmstens empfohlener Dress 22 Von links wie rechts: Stand der Dinge in Washington 23 Raffgier und ... in unseren Wünschen richten uns zugrunde (Dostojewski) 25 Hat was bekanntzugeben zum Erleben von Herzbeben 26 Lady, mit einem Mal der Kunst ergeben 28 Für die tieferen ist Hals-über-Kopf-Darstellung typisch 30 Mutprobe von Leuten vom Einspringdienst 32 Dem Herzen nah: Wasserhaushaltshilfe 35 Haben ihre Sekantenkante, wie man in Geometrikerkreisen weiß 36 Sagte wohl eher Papa zu Stiefbruder Ödipus 38 Firmamental verewigt: ihrer Haare Pracht 41 Die Leute streiten, weil sie nicht gelernt haben zu ... (G. K. Chesterton) 42 Wer ... nicht erfahren hat, versteht sich nicht auf Mitleid (Sprichwort) 43 Die großen Resteverwerterchen im Tropenwald 44 Wie stets wohl irgendeiner blickt, wenn anderen was glückt

Senkrecht:

1 Wissen und Können sind ja gut für den Erfolg, aber nur ... führen auch hin 2 Sein unewiges Hin und Her macht ihm kein Beschwer 3 Erweckte Gentleman Shandy zum Leben und schickte Yorick auf Reisen 4 Wird sich mit Kerner, Merlot, Elbling & Co. auskennen 5 Gut für die Reputation von Leuten mit Approbation 6 Mögen sich als Nachempfinder der Einbaumverwender verstehen 7 Loslegedebakel, Ansatzpatzer 8 Kopfloses Einpeitschen: laufen dem Eindruck von Glattheit zuwider 9 Gehört zum Setzen des Beginners, zum Stellen des Beenders 10 als Kugelrast, bringt dem, der hierauf setzte, Gewinn 11 Ihre Produkte taugen zum Prozenteprotzen 12 Für manch ein Wrack der Knackpunkt im Werdegang 13 Fest rechnet man mit ihrem Einstehvermögen 15 Immer wieder nötig, wo Bestände unbeständig 16 Verband widerspruchstarker Skatspieler? Zwischenstopp für Querer des Indischen Ozeans 18 Lesestoff im Mikrokosmos der Fortexistenzialisten 24 Lebt vom Gemeinschaftssinn, besteht für den Gemeinschaftszweck 27 Verstärkt Frankreichs Starkstrom, aus höchsten Quellen genährt 29 Kann Vorannahme ein Thema fürs Antikorruptionsdezernat beschreiben? Was fehlt? 31 Hatte nichts mehr zu lachen ab Vertragsschluss mit dem Baron 33 Fallen nicht mit Elegantgang auf, eher mit Multielementepräsenz 34 Radler mit Lust auf Anstrengung lässt sie links liegen 37 Der ... sammelt sich arm, die Milde gibt sich reich (Sprichwort) 39 Angst vor einem ... lässt ja manch einen Frager zum Zager werden 40 Ein Edelknecht, sanft und so, wagte den Weg zum Goldbecher am Grund vom Schlund

Lösung von Nr. 2453 (ZEITmagazin Nr. 41/2018):

Waagerecht:

8 honor = Ehre (lat.), HONORARE 12 EMAILLE 15 POLARSTERN aus O-r-t-s-p-l-a-n-e-r 17 ILSA von Elisabeth 19 AIRE = Luft (span.) und Fluss Aire 20 FICHTEN 21 FINTE 22 TIMO in Ul-timo 23 THAI 24 stiege und die STIEGE 25 LOEWE 26 MAIS 27 ELLENBOGEN 31 KEHL in Kehl-kopf 32 KANNEN 35 DAMENWAHL 38 Arthur Schnitzler, "REIGEN" 39 EUGEN in Verb-eugen, Erz-eugen 40 Hotel GARNI 42 Klassen-VERSETZUNG 43 HEINRICH der Löwe 44 Post + enger + angel (= Engel, engl.) = POSTENGERANGEL

Senkrecht:

1 POLITIKER 2 VORHAENGE-schloss 3 DATES 4 GENIE 5 "falte!" und Bügel-FALTE 6 PLATON 7 HEIMWEH 8 HOFNARREN 9 NACHSAISON 10 RENTE 11 ERFINDUNG 13 LAIE 14 FROEHLICH 16 STIL 17 INGO und in Go 18 SELEN 28 LENZEN 29 BAGGER 30 GENE 31 Schub-KARRE 33 NETT 34 "Ach du grüne NEUN(e)!" 36 MEHR 37 WANGE in Wange-rooge 40 GIN in West Vir-gin-ia 41 NILS Stedefreund ("Tatort")