Hanna Jacobs, 30, ist Pfarrerin im "raumschiff.ruhr", einem Gemeindepionierprojekt in Essen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Irgendwann geht alles den Bach runter. Himmel und Erde werden vergehen, weissagt die Bibel lange vor schmelzenden Polkappen und dem großen Bienensterben. Doch trotz Mikroplastik im Meer ist das Bewusstsein für die eigene und die allgemeine Vergänglichkeit heute weit weniger ausgeprägt als noch vor drei Generationen oder dreihundert Jahren. Man tätowiert sich "Carpe diem" auf den Arm und lässt das "Memento mori" weg – genießen, ohne an das Ende zu denken. Wie schnell etwas Wertvolles kaputtgehen kann, daran erinnerte der Streetart-Künstler Banksy vergangenen Freitag die Kunstwelt und den Rest der Welt mit Internetzugang. Ein traditionsreiches Londoner Auktionshaus hatte sein wohl berühmtestes Bild soeben für eine Million Pfund versteigert, ein nahezu kitschiges Bild eines kleinen Mädchens, dem ein Luftballon in Herzform davonfliegt. Augenblicke nach der Versteigerung gleitet das Bild durch den Rahmen, in dem ein Schredder versteckt ist. Übrig bleiben ein in Streifen geschnittenes Kunstwerk, Empörung, großes Erstaunen und etliche Fragen. Genau das also, was Banksy, der seine bürgerliche Identität nicht preisgibt, mit seinen Graffiti und Installationen bewirken will. Seine Motive sind so unoriginell, dass jeder sie in zwei Sekunden verstanden hat, aber sie sollen eben auch im Vorbeigehen auf der Straße wirken und nicht im Museum. Perspektivwechsel to go.

Ich warte darauf, dass Streetart-Künstler die Kirche entdecken und mit Guerilla-Kunstaktionen überziehen. Menschen, die in die Kirche gingen, stünden verwundert oder verärgert vor einem Graffito an dieser Kirche – so nehmen die anderen uns also wahr? Diejenigen, die an der Kirche immer nur vorbeigehen, würden ebenfalls stehen bleiben und sich vielleicht fragen, was hinter Bild und Kirchenmauer steckt. Wie befreiend könnte ein banksyeskes Graffito an der Fassade einer altehrwürdigen Kirche wirken, die mit großem Aufwand und Budget Bausubstanz bewahrt?! Was würde passieren, wenn Pfarrer und Gemeinde morgens in die Kirche kommen und jemand hat an Erntedank ein paar Kühe und Hühner in die Kirche gestellt, die an den ordentlich aufgereihten Kürbissen und Möhren herumpicken, die den Altarraum schmücken? Gesangbücher, die heimlich zugeklebt werden, damit man auf die Idee kommt, sich gegenseitig Lebensgeschichten zu erzählen. Es geht sicher noch radikaler, bunter und – auch darin läge eine Chance – öffentlichkeitswirksamer.

Ich bin keine Künstlerin. Aber ich bin neugierig auf die Fragen, die Kunst der Kirche stellen kann. Und zwar nicht die harmonischen Farbtupfen auf den Postkarten mit der Jahreslosung und auch nicht unbedingt die Ausstellungen, die im Innern vieler Kulturkirchen inzwischen stattfinden. Lasst Diskussionen über Leben, Vergänglichkeit und Glauben auf den Fassaden stattfinden, nicht dahinter.

Der Wert des Bildes mit dem Ballonmädchen hat sich nach dem Schreddern übrigens verdoppelt.