Bücher anfangen

Ich habe schon immer gern Bücher gelesen. Meist war ich klüger hinterher und fühlte mich oft besser unterhalten als im Gespräch mit meinen lieben Mitmenschen. Noch nie hatte ich das Problem, dass ich nicht wusste, welches Buch ich als nächstes lesen sollte. Es gab immer zu viele. Das aus dem Kanon, das man gelesen haben muss, auf dem Weg zu angeblicher bildungsbürgerlicher Vervollkommnung? Oder doch die Neuerscheinung, über die alle gerade reden? Ach nein, lieber was ganz Obskures, einen Zufallsfund vom Wühltisch, den keiner kennt und der nur auf mich gewartet hat.

Trotz Smartphone, Kinderbespaßung und Netflix ist mein Bücherkonsum in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Wie macht er das bloß, jede Woche zwei, drei neue Bücher?, fragen meine Freunde, wenn ich, um Gesprächen in der Wiederholungsschleife zu entgehen, gelegentlich von frischen Lesefrüchten berichte. Okay, jetzt wisst ihr’s: Ich lese Bücher kaum noch zu Ende, nach zehn, fünfzig oder hundert Seiten ist so gut wie immer Schluss.

Als ich mir diese fatale Entwicklung das erste Mal eingestand, plagten mich noch Gewissensbisse. Ich diagnostizierte an mir mangelnden Respekt vor der Leistung anderer und ein merkliches Nachlassen geistiger Ausdauer. Zugleich versuchte ich mir in Erinnerung zu rufen, was für ein beglückendes Gefühl es doch war, nach 800 Seiten den Zauberberg oder Jonathan Franzens Korrekturen zuzuklappen. Ein Gefühl wie nach einem Halbmarathon. Aber den läuft man ja schließlich auch nicht zweimal die Woche.

Eine Zeit lang beruhigte ich mein Gewissen, indem ich mir einredete, dass ich das Buch ja nur: unterbreche. Später werde ich es bestimmt zu Ende lesen. Das ist eigentlich nie passiert. Jedes neue Buch überstrahlte die alten. Zumindest für den Moment der ersten Begegnung, der etwas knisternd Erotisches hat. Das mal vorsichtige, mal drängende Befreien aus der Kunststofffolie, das Schnuppern an den Seiten, das Überfliegen des Klappentextes, der so verheißungsvoll klingt wie eine perfekt zu mir passende Kontaktanzeige ...

Zum Glück liegt mein Büro nur hundert Meter von der größten Buchhandlung Berlins entfernt, sodass an Nachschub kein Mangel besteht. Die Welt ist voller interessanter Themen, über die man unbedingt mehr wissen muss: Brach der Spartakusaufstand 1919 nur deshalb aus, weil die Volksmarinedivision zuvor das Berliner Schloss plünderte? Übersteigt das Gedächtnisvermögen von Krähen wirklich das von Menschen? Stimmt es, dass die Möbelentwerfer Charles und Ray Eames mit ihren Kurzfilmen Vordenker des Digitalzeitalters waren? Und dann gibt es ja noch die Leselisten von Lieblingsautoren, die der Vervollständigung harren: Der Stümper von Patricia Highsmith? Ist eine Leselücke, die dringend zu füllen ist.

Bin ich vielleicht selber, was Bücher angeht, auf dem Weg zum Stümper? Also einer Person, die nichts ordentlich zu Ende bringt? Schnell schiebe ich diesen Gedanken beiseite. Denn ich kann nichts dafür, ich bin nur ein Opfer der Umstände. Es ist der Sog der Zeit, die permanent von allem viel zu viel zur Verfügung stellt. Nicht ich, sondern die digitale Revolution ist schuld an der Misere: an meinem Tinder-Verhalten gegenüber Literatur, meiner Autoren-Bindungsscheu, meiner Bücher-Promiskuität.

Denn sobald ich an einem Buch etwas auszusetzen habe, sich Redundanzen einstellen, mich der Stil nervt oder das Thema sich erschöpft hat, serviere ich es eben ab. Klapp, dann ist die Beziehung beendet. Die Bücher sehen dann meist auch nicht mehr so attraktiv aus wie beim ersten Lesestündchen.

Matthias Ehlert mag auch Kanye West, Thai-Massagen und den 1. FC Union Berlin. zur Autorenseite

Neulich stieß ich im Netz auf einen Artikel, in dem eine junge Amerikanerin offenbart, wie schuldig sie sich fühlt, wenn sie ein Buch nicht zu Ende liest. Selbst wenn es furchtbar öde ist und ihr jeden Abend aus der Hand fällt. Ihr ist ihr Leben lang anerzogen worden, eine Sache auf jeden Fall zum Abschluss zu bringen. Das positive Wort dafür heißt "beharrlich", das negative "verbissen". Hat man Zeit verschwendet, wenn man ein Buch nicht zu Ende liest? (Die ganzen nutzlos umgeblätterten Seiten.) Oder verschwendet man nicht eher Zeit, wenn man es unbedingt zu Ende liest? (Die ganzen mühevoll verstrichenen Stunden.) Ich neige eindeutig eher zu Letzterem. Da man sowieso nicht alle wichtigen und tollen Bücher in seinem Leben lesen kann, sollte man zumindest so viele wie möglich davon kennenlernen.