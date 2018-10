Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Jedes Jahr treten sie erneut auf: große Probleme, die Gymnasiasten bei der Mathematik-Matura zur Verzweiflung treiben. In diesem Jahr scheiterte etwa im ersten Durchgang fast ein Fünftel der Schüler an den komplexen Aufgabenstellungen. Abgesehen von der Grundsatzfrage, warum unzählige junge Menschen ausgerechnet mit diesem Fach unnötig gequält werden, scheint das ein allgemeines Phänomen zu sein: Der Umgang mit der geheimnisvollen Welt der Zahlen ist nicht jedermanns Sache. Das beginnt häufig schon bei den Grundrechnungsarten. Nun meldet der Rechnungshof der Stadt Wien, dass die Kommune gleich 684 Millionen beim Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 vergessen habe. Wie in aller Welt, ist der Laie geneigt zu fragen, kann ein derartig hoher Betrag übersehen werden? Aber die Erklärung ist simpel: Gewisse Verbindlichkeiten bei der Wohnbauförderung wurden einfach nicht erwähnt. "Diese Diskrepanz ergibt sich aus der Darstellungsform", erklärt die zuständige Finanzabteilung des Rathauses. Das überrascht nun wiederum alle, die je privat mit Kontoführung zu tun hatten, und sei es nur mit ihrer Milchmädchenrechnung beim Haushaltsbudget. Ein Minus bei der Bank wird normalerweise nicht zum Plus, indem man die Darstellung ändert. Doch: Quod licet Iovi non licet bovi, also was einem Gotte erlaubt ist, gilt noch lange nicht für das gemeine Rindvieh. Zudem werden der Wiener Finanzabteilung grundlegende Mängel im EDV-System vorgeworfen. Auch das ist ungerecht, zumal die Wiener Wohnbauförderung durch Excel-Listen fein säuberlich dokumentiert ist. Es sollte also Ordnung herrschen im Labyrinth der Ziffern. Die einzelnen Beträge sind klar ausgewiesen, es herrscht klare Orientierung bei Haben und Soll, man muss kein mit allen Wassern gewaschener Buchhalter sein, um sich in dem System zurechtzufinden. Aber selbst diese Transparenz ist der humorlosen Behörde zu wenig, denn sie hält Excel, das am weitesten verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm, nicht geeignet, eine kommunale Jahresbilanz zu erstellen. Was? Fehlt noch, dass der Rechenschieber ebenfalls in Misskredit gebracht wird. Überdies seien die Berechnungen "uneinheitlich, fehlerbehaftet und unvollständig", heißt es da im Bericht der Rechnungsprüfer. Also: nicht genügend, wie so häufig in diesem Jahr bei der Reifeprüfung. Womit wir wieder zu der Mathematik-Matura zurückgekehrt sind. 684 Millionen so einfach unter den Tisch fallen zu lassen wäre beim Mathe-Test ein schwerer Fehler, der nicht ungeahndet bleiben darf und eine positive Benotung ausschließt. In der Politik gilt diese Regel allerdings nicht. Das ist ein Trost für alle Mathe-Versager: Schlecht rechnen zu können muss kein entscheidendes Karrierehindernis sein.