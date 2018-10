Wie entscheidet sich demnächst, wer Medizin studieren darf? Ein Ortsbesuch an der Universität Lübeck, wo schon heute nicht nur die Abiturnote gilt

Eine Viertelstunde bevor sich ihre Zukunft entscheidet, kommt ein Mann auf Judith zu, der sich als Offizieller der Universität vorstellt, aber wie ein Reiseleiter klingt. "Wie war die Fahrt?", fragt er sie, "morgen ist top Wetter, fahr doch ans Meer!" Judith lächelt, sie laufen hinein in das modernste Gebäude auf dem Campus, vorbei an Medizinern, die sich durch Glaswände bei der Arbeit zuschauen lassen, konzentriert und in perlweißen Kitteln. Die junge Frau, die gleich verhört wird, schaut nur geradeaus und sagt: "Es wäre schon heftig, wenn das klappt."

Judith, 21, ist eine von 44.000 Abiturienten, die sich in Deutschland jedes Jahr um ein Medizinstudium bewerben. 9000 von ihnen werden eine Zusage im Postfach haben, davon 120 ihr Studium hier in Lübeck beginnen. Heute, am Auswahltag, entscheidet sich, wer – 240 Einladungen hat die Universität versendet. Auch an Judith, die ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Wer weiß, ob sie später mal Ärztin wird. Oder auch nicht.

In kaum einem anderen Studiengang sind die Plätze so umkämpft. Das Prestige des Berufs ist von jeher hoch, die Medizin für Versorgung und Fortschritt der Gesellschaft bedeutsam. Aber wer Mediziner werden will, hat derzeit nur zwei Optionen: Entweder ein Abitur von 1,0. Oder man wartet auf einen Studienplatz – bis zu sieben Jahre.

In Lübeck macht man es anders. Es gibt ein zeitintensives, teures Auswahlverfahren. Und ausgerechnet diese Extravaganz könnte sich für die Zukunft des Medizinstudiums als konform erweisen. Im Dezember 2017 beschied das Verfassungsgericht, dass das aktuelle Prozedere der Mediziner-Auswahl keine Chancengleichheit garantiere. Abiturnote und Wartezeit, so das Gericht, dürften nicht die einzigen Kriterien sein, die über eine Aufnahme entscheiden. Seitdem befinden sich Deutschlands medizinische Fakultäten im Umbruch. Man tastet ab, diskutiert, überlegt: Könnten Auswahlgespräche ein Weg sein, um künftig auch die persönliche Eignung der Bewerber zu testen? Oder eine Landarztquote, die Bewerber mit schlechterem Abitur zulässt – sofern sie sich der Arbeit in der Provinz verpflichten? Klar ist: Ein neues Verfahren zu konzipieren kostet viel und ist rechtlich heikel. Noch bis Ende 2019 bleibt Zeit.

Schon vor sechs Jahren hat die Uni Lübeck, die jährlich 200 Mediziner ausbildet, ein eigenes Verfahren eingeführt. Es soll dem Abitur seinen Wert zurückgeben und den Bewerbern ihre Würde. Und Lübeck soll es genau die Studenten bringen, die am besten zur Universität passen. Solche, die nicht nur gute Noten haben, sondern Lust auf den Campus und die Stadt.

An diesem Augusttag sitzen sich im Flur der Anatomie, der heute als Warteraum dient, zwei junge Menschen gegenüber. Rechts Judith, links Ertu, auch er nennt nur seinen Vornamen. Sie warten darauf, sich beweisen zu dürfen. Judith gehört zu den 80 Prozent Bewerberinnen an diesem Tag, Medizin ist ein Frauenfach. Ihre Biografie ist klassisch: Vor zwei Jahren Abitur, dann reisen, dann jobben. Ärztin werden will sie, um Krankheiten, die es zuletzt in ihrem Umfeld gab, besser zu verstehen. Ertu ist 750 Kilometer aus Baden-Württemberg angereist, sein Partner ist als Unterstützer mitgefahren. Auch sonst war sein Weg ein langer: Erst Hauptschulempfehlung vom Grundschullehrer, trotzdem Realschule geschafft. Abitur nachgeholt, Freiwilliges Soziales Jahr und eine medizinische Ausbildung, um die Chancen zu erhöhen. Ertu wird bald 25, und er gehört zu den wenigen Bewerbern mit Migrationshintergrund. Beide haben eine sehr gute Abiturnote, aber eben nicht die beste. Das kleine Lübeck könnte ihre große Chance sein.

Kurz vor acht, eine Stunde vor den ersten Casting-Gesprächen, zieht die Anspannung in das Gesicht von Josefin Wagner. Die Koordinatorin der Auswahlkommission steht im Hörsaal, vor ihr ein Laptop mit einer Excel-Tabelle. Soeben hat Claudia Schmidtke abgesagt, habilitierte Herzchirurgin, außerdem Lübecker Bundestagsabgeordnete und damit ausgerechnet der A-Promi unter den Kommissionsmitgliedern. Die CDU-Politikerin hat einst in Lübeck studiert, aber jetzt hat ihr Hund einen Schnupfen. Ersatz muss her. "Oh, hallo", sagt Wagner in den Telefonhörer zu einer Ärztin von der Ersatzliste, die noch unter der Dusche steht. "Wenn Sie um Viertel vor neun hier sein könnten, wäre das super."

Josefin Wagner lacht, etwas angestrengt. Das Unvorhersehbare ist ihr Gegner, wie bei einer komplizierten Operation. Das ganze Jahr bereitet sie die zwei Auswahltage vor, jetzt muss alles klappen.

Ihre 47 Kommissionsmitglieder rühren im Filterkaffee. Nun tritt der Direktor mit hochgekrempelten Hemdsärmeln nach vorn. "Besser als das Los ist Ihr Urteil allemal!", ruft er ihnen zu. Jürgen Westermann, ein energiegeladener Mann, verantwortet das Verfahren; es war seine Idee. Er mag große Worte, große Universitäten eher nicht. Zu unpersönlich seien sie, "Massenfabriken", an denen man vor allem Wartezeiten und Noten entscheiden lässt, wer einmal Menschen heilen darf – oft sogar das Los.