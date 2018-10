Anita Hill, eine afroamerikanische Juraprofessorin, sagte 1991 als Zeugin gegen Clarence Thomas aus, den damaligen Kandidaten für einen Richterposten am Obersten Gerichtshof. Sie beschuldigte ihn der sexuellen Belästigung sowie der wiederholten Verwendung herabsetzender Sprache. Fast dreißig Jahre später bezichtigte nun die Psychologin Christine Blasey Ford den Kandidaten für den Obersten Gerichtshof Brett Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung während ihrer gemeinsamen Highschool-Zeit. Diese Geschichten haben unangenehme Gemeinsamkeiten. In beiden Fällen wurde die Zeugenaussage der Frau nicht ernst genommen und der Mann zum Richter ernannt. Und doch liegt ein Abgrund zwischen ihnen, und dieser Abgrund heißt #MeToo: die soziale Bewegung, die sich im Oktober 2017 bildete, nachdem der Vorwurf der Vergewaltigung und Tätlichkeit gegen den Filmmogul Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gelangt war.

