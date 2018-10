Miras Papa ist ein großes, rotes Fragezeichen. Sie hat ihn nie kennengelernt, und Miras Mama druckst immer herum, wenn die Tochter nach ihm fragt. Auf der ersten Doppelseite dieses Comics, wo die Figuren der Geschichte vorgestellt werden (Mira, Mama, Oma, beste Freundin, bester Kumpel), gibt es deshalb kein Bild von ihm. Aber zumindest ein altes Foto von ihrem Papa wird Mira im Laufe der Geschichte zu sehen bekommen.

Los geht die an Silvester. Mira liegt im Bett und schreibt ihre Wünsche fürs neue Jahr auf: ein tolleres Zimmer, ein Instagram-Profil, sich verlieben. Ihre Freundinnen tun das ständig, und auch ihre Mama schleppt regelmäßig neue Typen an (allein in diesem Jahr Mikkel, Claus, Jean-Paul und Joakim). Nur bei Mira wollen einfach keine Kribbelgefühle aufkommen. Ihr macht es viel mehr Spaß, mit ihrem Freund Louis Roboter zu bauen und im Hof Piraten zu spielen.

Als die coole Beate neu in die Klasse kommt und gemeinsam mit Miras Freundinnen den "Club der Verliebten" gründet, wird es dramatisch und traurig und lustig zugleich. Weil so viel passiert in dem Jahr, von dem der Comic erzählt. Und weil diese Zeit so wichtig ist für Mira, die bald kein Kind mehr sein wird. Und für ihre Mutter, die auch so gerne jemanden zum Liebhaben finden möchte.

Die Geschichte endet wieder an Silvester, und zum Glück haben alle etwas zu feiern. Und ganz hinten im Buch gibt es eine kleine Anleitung, wie man Mira mit ihren großen Kulleraugen selbst zeichnet. So eine schöne Idee!

Sabine Lemire/Rasmus Bregnhøi: Mira #freunde #verliebt #einjahrmeineslebens. Klett Kinderbuch 2018; 104 S., 15,– €