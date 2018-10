Zu den ungemütlichsten, gleichwohl verbreiteten Vorstellungen über die Natur gehört die Idee der Nahrungskette. Sie hat den Rang eines Gemeinplatzes erobert; aber recht eigentlich ist nicht einmal sicher, ob es sich um eine bloße Idee oder um ein empirisch unbestreitbares Ordnungssystem handelt. Wie viel für den Menschen feststellbare Ordnung ist überhaupt in der Schöpfung? An den Anfang der Kette denkt man sich Organismen, die aus toter Materie und Sonnenlicht (in exotischen Fällen auch aus anderen Energiequellen) ihr Leben schaffen – Pflanzen, Algen, manche Bakterien und Einzeller. Von ihnen nähren sich die Pflanzenfresser – der Krill, die Kühe, die Kaninchen. Von diesen wiederum leben die räuberischen Wesen, die Wale, die Wölfe. Ganz oben an die Spitze der manchmal auch Nahrungspyramide genannten Ordnung denkt man sich jene, die gelegentlich ihrerseits Raubtiere fressen – die Löwen, die Adler, die Schwertwale und Krokodile.

Nicht zufällig sind Löwen und Adler die bevorzugten Wappentiere der Herrscher im Menschenreich gewesen (weniger die Krokodile oder etwa die Riesenkraken, die schließlich auch dazugehören), und damit beginnt das Dubiose der Nahrungsketten- oder Nahrungspyramidenidee. Sie ähnelt verzweifelt einer feudalen Stände- oder kapitalistischen Klassengesellschaft. Unten die tapferen Massen, die Werte und Lebensgrundlagen schaffen, oben die ruchlosen Räuber, die sich von fremder Hände Arbeit ernähren – die Ausbeuter und "Blutsauger", wie man sie ja tatsächlich in kaum bewusstem Biologismus genannt hat.

Und gewiss ist es kein Zufall, dass sich im Zuge der modernen Gesellschaftsrevolutionen diese Umwertung vollzog, die den Stolz der adligen Adler, am Ende der Nahrungskette zu stehen, nicht mehr gelten ließ und an seine Stelle den Stolz der primären Nahrungs-, Werte- und Lebenserschaffer setzte – der heldenhaften Proletarier, denen im Naturreich die Hülsenfrüchte und Körner bringende Pflanze entspricht. Noch weniger dürfte es Zufall sein, dass unter postindustriellen Verhältnissen die Verbindung des einen mit dem anderen zum Ideal gelingenden Menschseins erhoben wurde – der körnerfressende, sich rein vegan ernährende Arbeiter und Angestellte. Eine Zeit lang durfte der echte Proletarier noch Fleisch essen (enthemmt am Grill stehen), aber das ist jetzt auch vorbei.

Die ganze Konstruktion hat etwas Ideologisches. Die jederzeit mögliche – und tatsächlich vorgenommene – Moralisierung der Nahrungskette macht sie als Analogie verdächtig. Man weiß nicht einmal mehr, ob hier eine menschliche Gerechtigkeitsvorstellung zur Beschreibung des Naturreichs missbraucht wird oder umgekehrt eine Naturbeobachtung für menschliche Ordnungsfantasien beziehungsweise zu politischen Agitationszwecken eingesetzt wird.

Aber wunderbarerweise – weil der Zeitgeist nie die Widersprüche sieht, die er produziert – hat der gleiche ökologische Gedanke, der die Körnerfresser privilegiert, auch den Blick für die aussterbenden Arten geschärft, und das sind gerade die Räuber an der Spitze der Nahrungspyramide. Löwe und Adler, die feudalen Wappentiere, sind die bedrohtesten Spezies, denen unsere höchste Erhaltungssorge gelten müsste. Aber wie nun? Sollte der vegane Jakobiner, der ihnen gerade die Guillotine errichtet hat, sie nun in letzter Minute vor dem Fallbeil retten? Und warum nur sie und nicht die ihrer Natur gemäß weitergrillenden Reaktionäre der menschlichen Gesellschaft?

Eine verfahrene Angelegenheit. Am Artenschutz scheitert die Analogie. Oder sollte das Ideal der Vielfalt, das als Multikulturalismus noch gestern hochgehalten wurde, am Ende doch nur dem Tierreich vorbehalten bleiben und der Mensch allein der Tyrannei der Egalität ausgeliefert werden?

