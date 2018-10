Napoleon Bonaparte, erster Kaiser der Franzosen, Vollender ebenso wie Überwinder ihrer Revolution von 1789, gehört zweifellos zu den größten Lichtgestalten und Unheilsbringern auch der deutschen Geschichte. Von der Butzenscheibenwelt des alten Reiches blieb nach seinen Feldzügen, Eroberungen und Reformen kaum mehr als Nostalgie. Die Deutschen, nachdem Napoleon über sie hinweggefegt war, verstanden sich selbst und ihre früheren Verhältnisse nicht mehr – oder höchstens falsch, wie der Nationalismus zeigte, der damals entstand. Auch ihn hatte Napoleon erst provoziert.

Zu seinem 250. Geburtstag im nächsten Jahr ist jetzt im Verlag C. H. Beck eine monumentale Biografie von Adam Zamoyski erschienen, einem ausgewiesenen Kenner der Zeit, der Person und ihrer Gegner. Die Bücher, die der in London privatisierende Gelehrte, Sohn eines exilierten polnischen Grafen, über Napoleons Russlandfeldzug und den Wiener Kongress geschrieben hat (mit den lapidaren Titeln 1812 und 1815), wurden wegen ihrer stilistischen Eleganz und ihrer Anekdotenfülle Bestseller.

Seine dort ausgebreiteten Kenntnisse vor allem der englischen und russischen Politiker in der antifranzösischen Koalition sprudeln auch in der Napoleon-Biografie. Weit weniger profund ist sein Interesse an dem tragischen deutschen Hin und Her zwischen Bündnis und Gegnerschaft seit 1806. Das Wichtigste erfährt man knapp über Österreich, kaum noch über Preußen; von Sachsen, Württemberg, Bayern ganz zu schweigen. Hier herrscht das undurchdringliche Dunkel der kursorischen Erwähnung. Deswegen ist es wichtig, gewissermaßen zur Unterstützung des Buches hierzulande, darauf hinzuweisen, dass auch in Deutschland bis auf den heutigen Tag nichts ohne Napoleon zu verstehen ist.

Der Widerschein von Freiheitsglanz und Höllenfeuer seiner Herrschaft lässt sich bis in die Gegenwart beobachten. Wer immer die bayerische Verwaltung rühmt, rühmt auch, wenngleich unwissentlich meist, das Werk der Franzosen bei Napoleons treuem Bundesgenossen in Süddeutschland. Das ist der Glanz der aufgeklärten Vernunft, der bürokratischen Rationalität und der Rechtsgleichheit, die er in die korrupte Willkürwelt der verrotteten deutschen Fürstentümer brachte. Aber auch wer die deutsche Paranoia erwähnt, die zu Hitler führte, die wilden Überfremdungs- und Verlustängste, die jetzt wieder angesichts der Einwanderer aufschäumen, spricht von Napoleon: von dem Höllenfeuer der Verwüstungen, die seine Kriege über das Land brachten, von den Schikanen, Entmündigungen, ruinösen Steuern, der Aushebung von Soldaten, die aus den Feldzügen nicht zurückkamen. Die Moderne, die Napoleon brachte, ließ Deutschland vor allem zur Ader; es blutete buchstäblich aus. Für die Akzeptanz der Moderne konnte das nicht ohne Folgen bleiben.

Von solchen Wirkungen berichtet Adam Zamoyski allerdings nicht. Es wäre auch ungerecht, ihm das vorzuwerfen, denn seine, von einem Eröffnungstableau abgesehen, strikt chronologische Erzählung will gerade nur der erlebten Zeit in der Zeit ihres Erlebtwerdens folgen. Deswegen wird dem Familienleben Napoleons die gleiche Aufmerksamkeit gegönnt wie seiner Politik, seinen Feldzügen, und nicht nur, weil diese Familie ja in ihrer archaisch korsischen Verfasstheit sich temperamentvoll und quengelnd in alles mischte und drängte. Sie war auch einer der Hauptsorgenplätze Napoleons und lieferte, nach der Kaiserkrönung 1804, die Bausteine zu seiner dynastischen Zukunftsplanung.

Großes Gewicht legt Zamoyski auf das tägliche Wetter, und nicht nur, weil es militärisch bedeutsam wurde. Hält er den Stimmungsfaktor für historisch bedeutsam, glaubt er an eine politische Meteorologie? Er verrät es uns nicht; wie er denn überhaupt ungern erläutert, warum er etwas erzählt. Das gilt auch für das, was er über Napoleons Einrichtungsstil, seine Kleidungs- und Badegewohnheiten, seine Lektüren, ja seinen Charakter zusammenträgt. Mal wird Madame de Staëls Einschätzung zitiert, dass Napoleon ohne Empathie gewesen sei, mal eindrücklich geschildert, wie gerne er schenkte, wie rührend er sich um Weggenossen, Dienstboten, Witwen kümmerte. Ob hier der Widerspruch in der Perspektive der Zeitgenossen lag oder vielleicht nur scheinbar war, auf höherer oder tieferer Ebene sich auflösen ließe, darüber verbietet sich der Autor jede Spekulation.