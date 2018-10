Diese Stadt ist eigentlich gar nicht da. Ein Trugbild, das sich nicht greifen lässt. Sofort spüren wir das, wenn sich die Türen der S9 hinter uns schließen. Der Bahnhof Marl-Mitte, bloß nicht verwechseln mit Marl-Sinsen oder Marl-Hamm, besteht aus einem schmucklosen Bahnsteig im Nirgendwo. Trampelpfade führen in die Büsche. Keine Stadt weit und breit.

Marl ist ein lässig zwischen Ruhrgebiet und Münsterland ausgebreiteter Flickenteppich aus alten Siedlungen für Bergarbeiter, noch älteren Bauerndörfern und veralteten Konzepten dazu, wie ein so hybrides Gemeinwesen lebenswert zu gestalten wäre. Dieser Ort hat keinen historisch gewachsenen Kern. Im Überschwang des wirtschaftlichen Aufschwungs wurde ihm daher kurzerhand ein Zentrum auf der "grünen Wiese" verordnet. Dessen größte Attraktion ist das Einkaufszentrum von 1974.

Der "Marler Stern" ist ein Denkmal sozialdemokratischen Optimismus – und zugleich sein Grab, seit Karstadt ausgezogen ist und viele Läden leer stehen. Überspannt wird das Zentrum von "Europas größtem Luftkissendach" aus einer Zeit, als noch Luftkissenboote zwischen Dover und Calais kreuzten. Die Konstruktion hat einen Charme wie die hydraulische Federung des Citroën DS. Sie weist technisch in eine Zukunft, die niemals eingetreten ist.

Im zentralen Eiscafé Venezia stärken wir uns mit köstlichen Crêpes für den anstehenden Spaziergang. Unser erster Weg führt zum Stadttheater, vor dem der Aktionskünstler Wolf Vostell eine Lokomotive auf den Rücken gelegt hat. Das rostige Monstrum deutet weitere Überraschungen an, die Marl im öffentlichen Raum zu bieten hat. Und Raum gibt es genug. Eine Überführung trägt uns vom Theater über eine mehrspurige Einfallstraße mitten hinein in ein altbundesrepublikanisches Utopia.

Im idyllischen "Citysee" spiegeln sich, weil er exakt zu diesem Zweck angelegt wurde, die Zwillingstürme des Rathauses. Hier zeigt der Brutalismus sein freundlichstes Gesicht. Ein wenig mehr Sonne, und wir könnten in Brasília sein. Wer hier wohnt und arbeitet, so wollten es die Väter der Retorte, der ist durch den Grüngürtel vom Chemiepark ebenso getrennt wie von Schacht 4 der Zeche Auguste Victoria, dessen denkmalgeschützter Förderturm bisweilen aus der Ferne durch die Wipfel zu sehen ist.

Unser Rundgang führt vom See zum Creiler Platz. Dort lockt Kubisches von Richard Serra, Amöbenhaftes von Hans Arp, sogar der Revolver mit verknotetem Lauf von Carl Fredrik Reuterswärd, wie man ihn aus New York kennt. Die Exponate sind in der Fläche ausgestreut wie Köder für das benachbarte "Skulpturenmuseum Glaskasten", durch dessen Scheiben sich ein Teil der Sammlung zeitgenössischer Kunst und, was gut zu Marl passt, klassischer Moderne studieren lässt.

2 Stunden in Marl 2 Stunden in Marl Frittenbude Aus drei Gründen kein Besuch in Marl ohne einen Besuch der Frittenbude im Marler Stern: Erstens, weil es der Marler Stern ist. Zweitens, weil "Frittenbude" wirklich der Name ist, und drittens, weil sie "anno 1982" eröffnet wurde. Eine Traditionsbude mit Traditionsfritten Bullerkotte Wer genug Zeit mitbringt, hüpfe ins nächste Taxi und besuche das Restaurant Bullerkotte dort, wo Marl noch ein ländliches Gesicht zeigt. Hier genieße man beispielsweise einen guten Zackenbarsch und lausche, wie das damals war mit dem Bergbau. Westerholter Str. 160

Von hier sind es nur noch wenige Schritte zum Grimme-Institut, dem Heiligtum deutscher Fernsehkultur. Seit 1964 treffen sich hier jährlich TV-Kritiker, um das Gute vom Schlechten zu scheiden und das Beste auszuzeichnen. Abends fragt immer ein Neuling: "Gehen wir irgendwo noch was trinken?", und dann lachen die Erfahrenen. Wo kein Städtchen, da kein Bummel.

Dafür gibt es gleich neben dem Institut eine Brache, die zum Lustwandeln ebenso einlädt wie zur Kontemplation. Kürzlich stand hier noch ein baufälliges Hallenbad, es ist verschwunden. Darunter sichtbar wurde die grüne Wiese, auf der Marl erbaut wurde.