In China verschwindet spurlos Meng Hongwei, der Chef von Interpol. Bei Sotheby’s in London schreddert sich das Bild Girl with Balloon des sagenumwobenen Street-Art-Phantoms Banksy just in dem Moment selbst, da es für 1,2 Millionen Euro verkauft wird. Und in Istanbul rätseln alle, was aus dem saudi-arabischen regimekritischen Journalisten geworden ist, der vor mehr als einer Woche das Konsulat seines Landes betrat – und bis heute nicht wieder herauskam. Die Jamesbondisierung der Wirklichkeit schreitet so rasant voran, dass Markus Söder am Sonntagabend, wenn das Ergebnis der Bayernwahl verkündet wird, gar nicht mehr wissen wird, in welchem Film er gerade ist: in Sag niemals nie, in Skyfall oder in Man stirbt nur zweimal .

Gespannt darf man sein, was da sonst noch passieren wird. Verschwindet Horst Seehofer spurlos aus Berlin? Schreddert sich die CSU just in dem Moment selbst, da der schwarze Balken bei 33 Prozent stehen bleibt? Betritt Angela Merkel Bayern – und kommt nie wieder raus? So viele Fragen türmen sich auf, dass man die wichtigste fast nicht gestellt hätte: Wie kann es sein, dass ein chinesischer Spitzenpolitiker Chef von Interpol ist?