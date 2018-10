Ach ja, der Herbst. Die Zeit im Jahr, in der alles verwelkt, vergeht, verwest. Nebel steigt auf, die Laune sinkt, Eine Jahreszeit des Übergangs vom Leben in den Tod. Sehr düster, das alles. Oder schön melancholisch, je nachdem, wie das Gemüt gestimmt ist. Manche sollen dem Morbiden ja auch etwas abgewinnen können. Wie war das noch bei Rilke:

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Wenn die Blätter allerdings nicht in den Alleen, sondern im eigenen Garten treiben, den man im Frühjahr und Sommer so mühsam hergerichtet hatte und nun, wie es euphemistisch heißt, "winterfest" machen muss, bevor man ihn unter großen Schmerzen dem Nachtfrost preisgibt – dann, ja dann stellt sich dem ohnehin schon frustrierten Klein-, Hobby- oder Achtsamkeitsgärtner vor allem die Frage: Wohin mit dem verdammten Zeug? Mit dem Laub, den abgefallenen Ästen, dem Gartenkram, eben: mit dem "Grünschnitt", wie der Profi sagt, in diesem Fall Andree Möller, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg.

Um diesen Grünschnitt ordnungsgemäß zu entsorgen, soll er auf einen der Recyclinghöfe gebracht werden. Die haben zu dieser Jahreszeit, die eine Grünschnittstoßzeit ist, am Sonnabend länger offen, nämlich bis 16 Uhr statt wie sonst lediglich bis 14 Uhr, und das an allen vier Oktoberwochenenden. Das ist sehr zuvorkommend. Nur: Die längeren Öffnungszeiten gelten für fünf Höfe, in Harburg, Bahrenfeld, Tonndorf, Hummelsbüttel und Sasel. Das heißt umgekehrt, dass die übrigen sieben Höfe wie gewohnt um 14 Uhr schließen. Die Bewohner von zum Beispiel St. Pauli fragen sich also zu Recht: Ist unser Grünschnitt weniger wert? Was soll das?

Zum einen, und da müssen die Gärtner aus Niendorf und Bergedorf jetzt sehr stark sein, falle dort einfach nicht so viel Grünschnitt an, erklärt Andree Möller. Zum anderen müsse man Ressourcen sparen und konzentriere sich deshalb auf die neuralgischen Grünschnittpunkte. Verständlich, denn das zusätzliche Hilfspersonal wächst nicht auf Bäumen, sondern muss aufwendig geschult werden. "Nichts ist schlimmer, als wenn jemand sagt, das gehört in Container 13, obwohl es gar nicht in Container 13 gehört", sagt Möller, womit er zweifellos recht hat. Wer also Pech hat, muss sich weiterhin beeilen mit der Gartenarbeit, damit er samstags bis 14 Uhr alles entsorgt hat. Oder er überlässt das Laub einfach dem Lauf der Dinge, lässt es liegen, erfreut sich am Niedergang und liest Gedichte.