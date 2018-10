Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Sieh an, lauter Geweihe; und sie sind nicht ironisch gemeint. Als Kronleuchter oder Kleiderhaken sieht man sie ja gern mal in der hippen Hamburger Gastronomie. Aber das Waldesruh am See ist kein hipper Ort. Es gehört zum Besitz der Familie Bismarck im Sachsenwald, wo die Uhren anders gehen. In diesem Ensemble ist das Hotelrestaurant quasi das erste Haus am Platz. Man erreicht es jedenfalls als Erstes, wenn man am S-Bahnhof Aumühle aussteigt, wie die meisten Herbstspaziergänger das tun.

"Fürstliches Jagdrestaurant" steht bis heute über der Tür der fast dreihundert Jahre alten (wenn auch zwischendurch einmal abgebrannten und neu erbauten) Wirtschaft. Aber noch mehr als das Alter verschüchtert die schiere Größe des Bauwerks. Man tritt ein und steht in einem dunklen Speisesaal. Dahinter folgt ein heller; dann noch einer, in dem anscheinend nur gefrühstückt wird. Und so geht es noch eine Weile weiter, bis man zur Terrasse am Mühlenteich kommt, dem bei halbwegs schönem Wetter lebendigsten Teil des Hauses.

Es ist sicher nicht leicht, diese Dimensionierung mit dem bürgerlichen Verlangen nach Heimeligkeit in Einklang zu bringen. Kathrin und Erik Gehl, Pächter in zweiter Generation, arbeiten mit Kerzen und vielen Blumen gegen die Leere an. Und eben mit den Hirschgeweihen, die von den Wänden glänzen. Die Tische sind weiß eingedeckt mit altem Tafelsilber. Das ist immerhin ein Alleinstellungsmerkmal in Zeiten, wo Restaurants wie Werkshallen aussehen möchten.

Den Gästen fällt es schwer, da mitzuhalten. Hat ja kaum einer mehr den Lodenmantel für einen standesgemäßen Auftritt im Wald. Da muss es eben die Strickjacke tun, die Anglerweste, der Hoodie. Die Küche scheint sich in einem ähnlichen Spannungsfeld zu bewegen. Man kann hier keine Currywurst grillen; das wäre banausisch. Aber anders als der Reichskanzler haben es die Wanderer auf seinen Wegen nicht so mit der Haute Cuisine.

Erik Gehl nimmt das, was naheliegt: Wild aus dem Wald, Fisch aus den Seen, Gemüse ... – gibt es Gemüse? In der ersten Vorspeise nicht; die ist lost in translation. In der Mitte eine urdeutsche Kalbfleischbulette, gut gewürzt, aber etwas fein gewolft bis auf die knorpligen Stücke. Darunter kalte japanische Nudeln, kräftig abgeschmeckt mit Sesam und Teriyaki-Soße. Obenauf ein Gruß aus Frankreich: knusprig gebratenes Kalbsbries. Man fragt sich, wie all das zusammenpasst und ob es nicht etwas mächtig ausfällt für den Auftakt des Menüs.

Es folgt ein Zwischengericht von interessanterer Art. Hier versteckt sich das Gemüse in einer Kürbiscreme, dem Charakter und der Menge nach eher eine Suppe. Sie unterstreicht mit ihrer Süße und Ingwerschärfe die Erdigkeit eines nicht alltäglichen Fischs: Maräne. Nebenan wird Ente bestellt. Nicht wegen der mehrfach ausgezeichneten artgerechten Haltung, wie die Karte sie stolz vermerkt, sondern wegen eines erfüllbaren Sonderwunschs: "Gibt’s die auch mit ganz viel Soße?"

Beim Hauptgang findet die Küche zu klassischer Form. Ein hervorragendes Steak vom Hirsch aus dem Sachsenwald mit sahnigen Schnippelbohnen und einer Kruste von Pfifferlingen. Das ist nicht originell bis auf die Shisokresse in der Deko, und es gibt auch keine Soße. Aber es schmeckt und passt hierher.

Bei diesem Gericht muss man an die merkwürdige Skulptur denken, die nicht weit von hier steht. Sie zeigt einen Hirsch, der zwei Hunde niedertrampelt. Angeblich soll das der Reichskanzler sein, wie er sich seiner Widersacher entledigt. Wer das nicht weiß, könnte denken: ein frühes Fanal für den Tierschutz, vielleicht sogar für Bismarck, den Jäger und Hundenarren. Ähnlich deutungsoffen bleibt dem Gast das Restaurant Waldesruh. Man merkt erfreut, dass es mehr sein will als ein Retro-Ausflugslokal. Bloß wird nicht ganz deutlich, was.