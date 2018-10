Sie sollen einfach nicht behaupten, niemand hätte sie vor ihrem Übermut gewarnt, als sie vor nunmehr drei Jahren frohlockten: Jetzt zeigen wir mal, wie rechte Politik geht. Damals, im Oktober 2015, als FDP und SVP bei den eidgenössischen Wahlen eine Mehrheit im Nationalrat gewannen, 101 von 200 Sitzen, oder später im November 2017, als es den beiden Parteien gelang, ihren Lieblingsfreisinnigen Ignazio Cassis in den Bundesrat zu bringen. Beide Male frohlockten sie: Jetzt regieren wir durch.

Aber weder der rechte Block in der großen Kammer noch der rechte Tessiner in der Regierung konnten sich richtig durchsetzen. Der eine bröckelt, sogar bei wichtigen Kernprojekten wie der Päckli-Reform von Unternehmenssteuern und Altersvorsorge, der Steuervorlage 17. Der andere vergrault in seinem ersten Amtsjahr die Gewerkschaften, seine europapolitischen Mehrheitsbeschaffer.

Wenig verwunderlich schrieb der Arbeitgeberverband vorige Woche in seiner Sessions- bilanz leicht frustriert: "Die Hoffnungen auf eine bürgerliche Wende haben sich in dieser Legislatur nicht erfüllt." Schlimmer noch (zumindest aus bürgerlicher Sicht): Es scheint, als würde der Übermut nun auch von den Wählern abgestraft. Eine Umfrage der SRG von Anfang Oktober zeigt: Würde heute gewählt, würden linke Parteien gewinnen und rechte Parteien tendenziell verlieren. Es sei einiges in Bewegung gekommen, ließ sich Studienautor Michael Hermann zitieren.

Aber eben, gewarnt hätten sie gewesen sein müssen, die bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände. Ein Blick in die jüngste Geschichte hätte sie gelehrt: In der Schweiz erfüllt sich die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen nicht, und sie wird auch nicht goutiert.

Bereits in der Legislatur 2003 bis 2007, sie begann mit der Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat und endete mit seiner Abwahl aus demselben, stellten FDP und SVP die größte Fraktion; zu einer absoluten Mehrheit reichte es nicht. Dafür saß in der Regierung das rechte Powercouple Christoph Blocher/Hans-Rudolf Merz. Bereits damals scheiterte ein bürgerliches Anliegen nach dem anderen: Erst traf es die zweite Straßenröhre durch den Gotthard, dann die Revision des Mietrechts und schließlich je eine Großreform des Renten- und des Steuersystems.

Doch siegestrunkene Politiker haben anscheinend weder ein historisches Gedächtnis, noch können sie gut rechnen. Schon am Wahlabend im Herbst 2015 wiesen Kommentatoren und Politologen darauf hin, dass der Ständerat nur leicht nach rechts gerückt sei, dass die Mitte-links-Parteien in und mit ihm weiterhin ihre Vetomacht in Bern ausspielen könnten, sollte der National allzu sehr abdriften.

Erfolgreich war die Allianz aus SVP und FDP nur bei der Budgetdebatte

Und so kam es denn auch in der laufenden Legislatur. Am offensichtlichsten spielte der Ständerat seine Vetomacht bei der Rentenreform aus. Er drückte die 70 Franken für jeden Neurentner durch. Schließlich scheiterte die Vorlage zwar in der Volksabstimmung, aber es war ein Scheinsieg der rechten Reformgegner.

Im zweiten Anlauf ist es den Linken nämlich gelungen, der rechten Parlamentsmehrheit eine jährliche Milliardenspritze für die AHV abzuringen, ohne dass das Vorsorgewerk tatsächlich reformiert würde. Der Zustupf ist ein Kuhhandel, erkauft mit niedrigeren Steuern für internationale Großkonzerne.

Gewonnen hat Mitte-links auch beim neuen Energiegesetz, gegen das ein bürgerliches Referendum ergriffen wurde; oder in der Parlamentsdebatte über die höheren Mietansprüche für die Empfänger von Ergänzungsleistungen (EL), wo doch die Kosten für die EL steigen und steigen und die Bürgerlichen hier schon länger massiv sparen wollen; oder beim Gleichstellungsgesetz, das Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten dazu verpflichtet, alle vier Jahre ihre Gehälter kontrollieren zu lassen, wogegen sich die Wirtschaftsverbände wehren; und selbst ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub war in den zuständigen Kommissionen des Parlaments mehrheitsfähig.