Er steht in dem Ruf, einer der beliebtesten Ausländer in Deutschland zu sein. Geschafft hat er das mit einer fantastischen Laufbahn im Sport. Diese hat ihm neben den offiziellen, im Team erkämpften Auszeichnungen und Titeln auch einen einzigartigen Solo-Rekord beschert, den ihm bislang kein Mensch auf weiter Flur streitig machen konnte. Und da er jetzt noch immer nicht ans Aufhören denkt, wird das vorläufig auch so bleiben.



Aber nicht nur der immer wieder gezeigten Leistung, auch seinem Lausbuben-Charme verdankt sich seine Beliebtheit. Vor allem in einer an einem Fluss gelegenen Stadt im Norden verehren sie ihn fast als irdischen Heiligen – und stören sich nicht daran, dass er es zumindest einmal peinlich und stillos hat krachen lassen. Erstens spielte sich die Chose in der Ferne ab, nämlich in seinem Geburtsland. Und zweitens kann man einem wie ihm, der das Leben von der spielerischen Seite nimmt und dabei so herrlich entwaffnend lächeln kann, nichts lange übel nehmen.



Allerdings lief es beruflich in jüngster Zeit nicht mehr ganz so flüssig, was seinen Wunsch, an die bewährte Wirkungsstätte zurückzukehren, sicherlich verstärkt hat. Hier möchte er einen würdigen Schlusspunkt unter die Bilderbuchkarriere setzen, sich noch einmal bejubeln lassen wie in besten Zeiten. "Ich fühle mich wieder wie zu Hause", sagte er unlängst mit strahlendem Lächeln. Wer will es dem dreifachen Vater, der mit seiner Jugendliebe verheiratet ist, verdenken? Dieser Tage konnte er übrigens einen runden Geburtstag feiern. Wer ist’s?

Lösung Nr. 41:

Der ungarische Schriftsteller Imre Kertész (1929 bis 2016) aus einer jüdischen Familie überstand die KZs Auschwitz, Buchenwald und Wille. Ab 1960 arbeitete er am "Roman eines Schicksallosen", zur Tetralogie der "Schicksallosigkeit" erweitert mit "Kaddisch für ein nicht geborenes Kind". 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis