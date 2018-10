Heute gehe ich detailliert auf eine Online-Partie mit Lea Gettys ein. Da darf man gemäß Absprache durchaus in den Duden schauen. Die Borchenerin hatte mit ZAINS eröffnet. Die Zulässigkeit dieses Genitivs erinnerte ich von einer älteren Begegnung. Doch nach meinem Zug verlängerte meine Gegnerin ZAINS um ein T und legte TÜR. Vielleicht hätte ich doch nachschlagen sollen. Denn dann wäre ich wohl auf das Verb ZAINEN (landsch. für flechten) gestoßen, das mir bis dato unbekannt war. Die BUNGEN habe später ich platziert. Die Grundform hatte ich vor Jahren mal im Duden gefunden, als meine Buchstaben dieses Wort erlaubten und ich hoffte, dass der Nachname einer bekannten Tennisspielerin eine Duden-relevante Bedeutung hätte. Die VEDEN (von VEDA) kamen schließlich wieder von meiner Mitspielerin. Die Form ist unter Scrabblern beliebt, weil sie das Ablegen des V ermöglicht.



In der hier abgebildeten Situation konterte ich mit einem in der Szene gängigen Begriff, der mir einen Wert in den 60ern brachte.

Lösung aus Nr. 41:

Der einzige Zug, der mehr als 80 Punkte brachte, war STEHLEND auf 8A–8H. 33 Augen brachte dieses dreifach zählende Wort, hinzu kam die Bonusprämie (50)