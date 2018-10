"Trumps Zölle bedrohen Deutschland", "Deutsche Industrie ruft um Hilfe", "Deutsche Forscher warnen vor Handelskrieg": Die Schlagzeilen kamen nicht überraschend. US-Präsident Donald Trump hatte schon vor seinem Amtsantritt den Handelspartnern der Vereinigten Staaten damit gedroht, Einfuhren zu verteuern, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Weit vor seinem Amtsantritt, um genau zu sein: Bereits 1990 hatte der Immobilienunternehmer Trump in einem Interview mit dem Playboy für eine harte Haltung – "a toughness of attitude" – geworben: Er würde, sagte er damals, jeden Mercedes-Benz, der durch das Land rolle, und alle japanischen Produkte mit einer Steuer belegen: "Und dann hätten wir wieder wundervolle Verbündete."

28 Jahre danach macht er Ernst. Neben China steht auch die EU auf der Liste der Gegner. Was genau Trump vorhat, was davon er durchziehen wird und ob er tatsächlich bereit ist, einen weltweiten Handelskrieg zu führen, all das ist unklar. Das müsste nicht nur für die Großkonzerne, sondern auch für die Mittelständler der Exportnation Deutschland eine schlechte Nachricht sein. Dennoch: Bisher brach keine Panik aus, im Gegenteil.

Im August und September ermittelten die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Ifo-Institut eine deutlich bessere Stimmung als in den vergangenen Monaten: Ihr Mittelstandsbarometer zog wieder deutlich an. "Ich erkenne keine Panik bei unseren Kunden", sagt auch Maximilian Karagötz, dessen Unternehmen Alton deutschen Firmen beim Eintritt in den US-Markt hilft. Ähnliches melden der Verband der Familienunternehmer und die Industrie- und Handelskammern. Wie kann das sein?

Rückblick: Im März dieses Jahres war die Zeit der Ankündigungen zu Ende. Die USA verordneten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Für Waren aus der EU gab es einen Aufschub, doch seit Juni gilt auch hier: 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium.

Und Trump legte nach, auch auf europäische Autos will seine Administration Zölle erheben, 20 oder sogar 25 Prozent. Diese und weitere Pläne liegen nach einer Vereinbarung Ende Juli zwischen Trump und dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker allerdings auf Eis. Jetzt wird wieder verhandelt. Zur Waffenruhe dürften auch die EU-Gegenzölle auf Produkte wie Whiskey, Erdnussbutter und Harleys beigetragen haben – sorgfältig ausgesucht nach ihren Produktionsstätten in jenen US-Bundesstaaten, wo Trump viele Anhänger hat.

Die bisher verhängten Zölle betreffen also nur eine kleine Gruppe deutscher Firmen. "Stahl- und Aluminiumexporte in die USA machen nur einen verschwindend geringen Teil der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung aus", sagt Philipp Scheuermeyer, Volkswirt mit Schwerpunkt Makroökonomie und Weltwirtschaft bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), "und ein großer Teil davon geschieht durch Großunternehmen."

Die Zölle der anderen Die Zölle der anderen USA gegen China: Im Juni erhob die Trump-Administration Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar, seit September gelten noch höhere Zollschranken, das Volumen liegt nun bei rund 200 Milliarden Euro. China reagierte mit Zöllen auf Sojabohnen, Molkereiprodukte, Rind- und Schweinefleisch. EU gegen USA und China: Auch die EU erhebt Zölle, gegen die USA zum Beispiel auf Pick-up-Wagen, ausgehandelt in der Welthandelsorganisation. Die Zölle aufchinesischen Stahl begründet die EU damit, dass Peking dessen Produktion massiv subventioniere. Hier teilt sie Trumps Haltung.

Einer der betroffenen Mittelständler ist Sönke Winterhager, Aufsichtsratsvorsitzender des BGH Edelstahlwerks Freital. Die BGH-Gruppe liefert geschmiedeten und gewalzten Stabstahl auch in die USA – etwa zehn Prozent ihrer Exporte. Aber selbst Winterhager schätzt die Bedrohung als "sehr gering" ein. Bisher könne die BGH die höheren Kosten komplett an ihre US-Kunden weitergeben: "Weil wir qualitativ hochwertigen Stahl produzieren, können das die Amerikaner entweder nicht selbst, oder die wenigen, die es können, haben ihre Kapazitäten längst ausgelastet." Das Problem vermutet er woanders: Firmen, die weniger hochwertige Stahlprodukte produzierten, könnten die Zölle nicht einfach auf ihre Kunden umlegen, in diesem Bereich seien die US-Produzenten günstiger. Und wenn für Stahlkocher aus Indien oder der Türkei in den USA weniger übrig bleibe, versuchten sie ihre Produkte in andere Märkte zu drücken, etwa die EU. Winterhagers Befürchtung: Wenn die Märkte für einfachere Stähle übersättigt seien, würden die europäischen Firmen dazu übergehen, ebenfalls höherwertigen Stahl herzustellen: mehr Konkurrenz für ihn. Bisher habe sich die Sorge aber nicht bewahrheitet. "Mal sehen, wie lange der Spuk dauert", sagt er.