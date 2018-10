Energie

Der wichtigste Bildungssatz überhaupt lautet: Energie ist kostbar. Seit je war Energie eine äußerst knappe Ressource. Erst vor 10.000 Jahren entwickelte die Menschheit mit dem Ackerbau und der Domestizierung von Wildtieren die Grundlage, mehr Energie anzuzapfen, als man fürs nackte Überleben brauchte. Wie Universalhistoriker lehren, blühten Zivilisationen im Folgenden aufgrund von geschickter Nutzung überschüssiger Energie – und sie kollabierten, wenn durch klimatisch bedingte Ernteausfälle, Kriege oder Misswirtschaft der hohe Energiefluss nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Erst im 19. Jahrhundert durchbrach man in Europa mit der Nutzung fossiler Energie dieses Muster. Seither erscheint Energie als eine billige und endlose Ressource, das von ihr befeuerte Wachstum auch als unendlich. Ein Trugschluss, wie man angesichts des Klimawandels weiß. Nun ist es zur Überlebensfrage der Menschheit geworden, dass die verbleibenden Kohle- und Ölreserven unter der Erde bleiben. Wir müssen lernen, dass Energie ein knappes Gut ist – und wir in Zukunft mit weniger auskommen müssen.

Was studieren? Umweltingenieurwesen, Studiengänge wie Regenerative Energiesysteme oder Erneuerbare Energien

Wen lesen? Joseph Tainter: "The Collapse of Complex Societies", David Christian: "Big History: Die Geschichte der Welt – vom Urknall bis zur Zukunft der Menschheit"

Staatstheorie

Luther, Bach, Beethoven: große Deutsche! Stimmt. Doch es sollte einen nicht dazu verführen, Bildung nationalstaatlich zu vereinnahmen. Das ist zwar ein Klassiker, wie das alte und stets neu beschworene Konzept der Kulturnation zeigt, aber trotzdem irreführend. In der Zeit der Aufklärung hat Hegel den Gedanken entwickelt, dass die Grundbewegung des sich bildenden Geistes darin besteht, im Fremden heimisch zu werden: Das Eigene und Umgrenzte, meinte er, werde in der Bildung überschritten. Herder, ein anderer großer Deutscher, nannte das "Emporbildung zur Humanität". Deshalb gehört all jenes Wissen auf die Stundenpläne in Schulen und Universitäten, das über uns und unseren Staat selbst hinausweist und zeigt, dass Bildung keine Grenzen kennt.

Was studieren? European Studies, zum Beispiel an den Universitäten Bonn, Hamburg oder Münster

Wen lesen? Iris Marion Young: "Justice and the Politics of Difference", Wendy Brown: "Mauern – Die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität"

Ökonomie

Ökonomie, das meint: Haushalten. Die Welt funktioniert nach einem Prinzip des gewinnorientierten Handelns. Am Ende muss mehr Geld vorhanden sein als am Anfang, sonst hat man nicht "gut gewirtschaftet". Auf individueller Ebene geht es dabei um die Ausweitung persönlicher Konsummöglichkeiten, auf kollektiver Ebene um Fortschritt und Wirtschaftswachstum. Ökonomen behaupten gern, dass diese Art der Wirtschaft ganz der menschlichen Natur entspreche. Abgekoppelt von allen anderen gesellschaftlichen Bereichen erscheint dann die Ökonomie als ein sich selbst regulierendes, eigengesetzliches Gebilde, in das der Mensch möglichst wenig hineinpfuschen sollte. Dieser Marktradikalismus müsste heute einem ganzheitlichen Ansatz weichen. Ökonomie wäre zu begreifen als gesellschaftliches Gesamtphänomen, das wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Dimensionen verkoppelt. Diese plurale Ökonomik würde verschiedene Formen des Wachstums kennen; es nicht mehr automatisch als Zunahme des Bruttosozialprodukts auffassen, sondern wahlweise als Zunahme von Glück, Gerechtigkeit, Stabilität und Genügsamkeit. Dazu müssten wir lernen, wie in der Ökonomie alles mit allem zusammenhängt.

Was studieren? Den Studiengang Plurale Ökonomik an der Universität Siegen

Wen lesen? Maja Göpel: "The Great Mindshift", Katrine Marçal: "Machonomics – Die Ökonomie und die Frauen"

Techno-Demokratie

Die Krise der Demokratie beschränkt sich nicht auf ein paar parteipolitische Bewegungen am Rande des Systems, sie kann als umfassende Krise einer demokratischen Kultur verstanden werden. Diese Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass auf allen Entscheidungsebenen der Kreis der Mitsprechenden möglichst groß ist. In der analogen Welt haben sich deshalb Betriebsräte, Gewerkschaften und Ausschüsse von Studierenden und Schülern gebildet. Im Digitaluniversum geht es dagegen zu wie im Feudalismus. Ein paar Fürstenhäuser – Google, Facebook, Amazon – haben die Datenwelt unter sich aufgeteilt, die User müssen stillhalten oder das Land verlassen. Dagegen rebelliert die Open-Data- und Open-Access-Bewegung. Ihr bildungspolitischer Grundsatz: je vielseitiger die Zugänge zu unseren Daten und je dezentralisierter die Zugriffsstrukturen, desto flacher das Machtgefälle und desto weniger Missbrauch innerhalb des Systems. Das heißt: Entweder begnügen wir uns mit Überwachung und einer paternalistischen Programmierung digitalen Verhaltens durch Anreizsysteme (Nudging) – oder wir lernen, in der großen digitalen Transformation ein Wörtchen mitzureden.

Was studieren? An der Fern-Uni AKAD in Stuttgart und in Potsdam lässt sich Digitale Transformation als Master belegen

Wen lesen? Felix Stalder: "Kultur der Digitalität", Erich Hörl (Hrsg.): "Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt"