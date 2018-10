Und dann ist es wieder Punkt irgendwas, der Kuckuck ruft kuckuck!, und unten in seinem düsteren Eigenheim beginnen kleine Figuren, Holz zu hacken oder sich zuzuprosten. Deutscher könnte eine Tradition kaum sein: Das Haus ist abbezahlt, alle sind auf den Schlag pünktlich, und selbst die Biertrinker verrichten einen 24-Stunden-Job. Verstaubter ist Tradition aber auch selten.

Die Kuckucksuhr ist so etwas wie der VW Käfer der holz- und gemütlichkeitsverarbeitenden Industrie im Schwarzwald: der Inbegriff handwerklicher Präzision und ungelüfteter Gemütlichkeit, aber eben nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit.

Das ist die Gefahr jedes alten Kulturguts, auch die Schweinshaxe oder das Volkslied haben ihre großen Karrieren ja hinter sich, aber in diesem Fall ist es ein ganz spezielles Problem: Eine Uhr, die nicht mit der Zeit geht, braucht kein Mensch. Alles sieht danach aus, als benötigte die Kuckucksuhr dringend ein Update.

Wie aber müsste so ein Update aussehen? Dürfte, nur zum Beispiel, auch mal ein Motorrad aus der Uhr hervorschießen statt des kleinen Vogels? Dürfte das Motorrad dann PS-stark aufröhren, oder müsste es aus seinem Auspuff "kuckuck!" flöten? Wann würde die Kuckucksuhr aufhören, Kuckucksuhr zu sein?

Mit anderen Worten: Was ist Tradition, und wie weit kann man sie modernisieren, ohne sie zu zerstören?

Und damit nach Schonach, einem kleinen Dorf im Schwarzwald, eine knappe Autostunde nordöstlich von Freiburg. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts leben die Menschen hier von der Produktion von Kuckucksuhren.

Inmitten dunkelgrüner Fichtenwälder und plätschernder Bächlein, nicht weit vom gerade erst aufgehübschten Kurpark, hat der Uhrenbauer Ingolf Haas vor 13 Jahren begonnen, Kuckucksuhren zu entwerfen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte.

Farewell, German Finsternis.

Es war, sagt Haas, 56, groß, schlank, mit einer Vorliebe für Karohemden, "als hätte ich eine Bombe gelegt".

Die Menschen in Schonach kämpfen regelrecht um ihre Tradition, sie zerren an ihr, in jede Richtung. Die einen wollen zurück ins Früher. Klassische Kuckucke, kein Schnickschnack. Die anderen träumen schon von der Kuckucksuhr 4.0, mit WLAN. Irgendwo dazwischen bewegt sich Ingolf Haas. Auf gefährlichem Terrain.

"Ich habe jedes Schimpfwort zu hören bekommen, das es auf dieser Welt gibt", sagt er heute, in seiner kleinen Werkstatt im Stadtzentrum von Schonach. 2005 wäre es auf einer Messe beinahe zu einer Schlägerei gekommen weil er den Vogel in seinen Uhren versuchsweise knallrot gestrichen hatte. Da stampfte damals dieser Typ mit geballter Faust auf seinen Messestand zu, erinnert sich Haas, und wollte ihm eine reinhauen. "Du Scheißschnösel machst unsere Tradition kaputt!", habe der gebrüllt.

Mehrfach musste Haas solche Drohungen aushalten. Zu Hause in Schonach zerschlitzten Unbekannte die Fahne mit seinem Firmenlogo Rombach & Haas vor seiner Werkstatt. Dabei wollte Haas nur, wie er sagt, "der Tradition ein neues Kleid schneidern".

Aber den Puristen der Branche passte das nicht. Kann denn nicht mal irgendwas so bleiben, wie es immer war?

Nur was bleibt schon, wie es immer war? Die Welt verändere sich doch auch, sagt Haas. Und wenn die jungen Leute heute gerne in Bungalows leben, mit großen Fenstern und flachen Dächern, was spricht dann dagegen, das Hexenhäuschen der Kuckucksuhr durch einen schicken Neubau zu ersetzen?

Inzwischen baut Ingolf Haas rautenförmige Neon-Kuckucksuhren, langgezogene schwarz-weiße Uhren mit verchromten Hirschgeweihen. Eines seiner Lieblingsstücke ist der "Kubus mit Fenster", eine Kuckucksuhr ohne Schnickschnack, darum aber mit einer Glasscheibe, durch die man das Uhrwerk sieht. "Modell Regula 34", sagt Haas, der Zwölfzylinder unter den Kuckucksuhrwerken.