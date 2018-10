© Petra Bahr

"Eure Sprache ist schon sehr gewöhnungsbedürftig", sagt der Mann bei einem Mittagessen im größeren Kreis, ein Anwalt unter lauter Geistlichen. Seine Antwort auf die Frage, wie denn die ersten Wochen als neu gewähltes Mitglied eines hohen kirchlichen Gremiums seien, kam so prompt, dass ich nachfragen muss. Schließlich spricht der Mann akkurates Hochdeutsch und beherrscht sogar den Konjunktiv. Seine Fremdelei bezieht sich auch nicht auf die Sprache der Psalmen oder der Bibel. Er gibt ein paar Beispiele von Sätzen, die Mitglieder in Vorständen und Synoden sich zuwerfen: "Das müssen wir ein Stück weit bedenken." "Dankbar nehme ich die Entscheidung zur Kenntnis." "Ich kann das gut hören." Kleinigkeiten – so aufgezählt und mit leicht verstellter Stimme gesprochen, wirken sie wie Rollenprosa aus einem Kabarett.

"'Ich kann das gut hören'", sagt Christian K., "das heißt so viel wie: Was für eine Unverschämtheit, dass du mir das ins Gesicht sagst." Ein freundlicher Satz als Vertuschungsaktion für Unmut, der nicht eingestanden werden darf? "Und dann diese Anrede mit 'Bruder' und 'Schwester'", schiebt er hinterher. "Waren wir nicht auch schon Geschwister im Glauben, bevor ich in die Synode gewählt wurde? Ist diese Anrede ein Ehrentitel oder gar eine Kurzform für ein unaussprechliches Gremium?"

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Er blickt herausfordernd in die Runde. Die guckt betreten. Ein Kollege verteidigt den Kirchensprech: "Ihr Anwälte habt doch auch einen Jargon, den andere nicht verstehen", sagt er. Der Anwalt nickt. Das stimmt, und dazu gäbe es manches zu sagen, aber das ist eine Expertensprache, eine Sprache, mit der man sich schneller verständigt und von anderen abgrenzt. "Ihr wolltet doch wissen, warum ich mich immer noch ab und zu wie ein fremder Besucher fühle", sagt er. "Warum können wir nicht einfach sagen: Da und da bin ich anderer Meinung, oder: Das und jenes muss entschieden werden? Warum klingen eure Fürbitten manchmal so, als könnte Gott nicht Zeitung lesen?"

Er legt noch ein anderes Beispiel auf den Tisch, um zu unterstreichen, wie sehr im unbedachten Sprechen eine Haltung verborgen liegt: "Wir reden von Kirchennahen und Kirchenfernen. Ich frage mich, wer die Distanzen vermisst. Liegt das unsichtbare Maßband in der Sakristei? Oder im Kirchenamt? Oder im Tagungszimmer? Bin ich für euch jetzt kirchennah? War ich vorher kirchenfern? Das Wort kannte ich gar nicht. Ich kannte nur Gottesnähe und Gottesferne. Die erkennt man ja wohl kaum an der Zahl der Gottesdienstbesuche oder der Ehrenämter, oder? Manchmal fühle ich mich in der ersten Reihe der Gemeinde ganz schön kirchenfern." Herausfordernd guckt er in die Runde, in der an die hundert Semester Theologie versammelt sind. "Ich kann das gut hören", denke ich.