Baudelaire bedichtete die Katze, Kafka die Maus, Fontane schätzte den Hund: Was ihre Reputation in der Literatur der Menschenwelt angeht, hat die Tierwelt wirklich keinen Grund, sich zu beklagen. Am wenigsten die Pferde. Über kein anderes Tier wurde so ausgiebig geschrieben. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das Pferd hat als Motor der Zivilisation ausgedient und somit auch als Protagonist der erzählenden Literatur (zumindest der für Erwachsene). Es gibt nur ein Genre, in dem die Pferdeprosa überlebt hat: die Sportberichterstattung. Und es gibt nur eine Isabell Werth, die 1969 in Rheinberg geborene Königin des Dressurreitens. Sie ist, was Pelé für den Fußball und Muhammad Ali fürs Boxen war. Eben nicht nur die in ihrer Disziplin weltweit Erfolgreichste, sondern eine Sportlerin mit jenem Funken Genie, der Sport in große Oper verwandelt.

Erst vor ein paar Wochen, Mitte September, bot Isabell Werth mal wieder ein hollywoodreifes Gefühlsdrama. Gegen alle Vernunft entschied sie, beim Grand Prix Special der Weltmeisterschaften im amerikanischen Tryon auf der Fuchsstute Bella Rose zu reiten. Man muss hierzu zweierlei wissen: Isabell Werth nennt Bella Rose das Pferd ihres Lebens. Aber Bella Rose litt seit 2014 an einer langwierigen Verletzung. Kaum jemand glaubte, dass sie je wieder bei einem Turnier antreten könne. Nur Isabell Werth glaubte daran. Und Bella Rose dankte es ihr. Triumphal. Sie machte in Tryon zwei kleine Patzer – aber was sind kleine Patzer gegen schwebende Pirouetten und atemberaubend elegante Traversalen. Am Ende der Kür fiel Isabell Werth tränenüberströmt auf den Hals von Bella Rose, die mit divenhafter Gelassenheit den Publikumsjubel entgegennahm. (Man kann sich das im Internet ansehen.)

Im Kern ist Isabell Werths Autobiografie, die sie mit der großartigen FAZ- Sportreporterin Evi Simeoni verfasst hat, nichts anderes als ein Beziehungsroman. Er erzählt von kollegialen und familiären, von krisenhaften und leidenschaftlichen Beziehungsgeschichten zwischen einer Frau und ihren Pferden. Auch wer nichts von Dressurreiten versteht, wird das Buch in einem Zug lesen. Denn natürlich unterscheiden sich die Geschichten nicht von denen, die sich unter Zweibeinern zutragen. Ja sicher, Dressurreiten ist ein Sport, dem heute Skepsis entgegenschlägt. Aber zu den Lehren, die sich aus Werths Buch ziehen und auf die menschliche Spezies übertragen lassen, zählt auch: Man kann ein gedemütigtes Pferd wie einen gedemütigten Menschen zu Tadellosigkeit disziplinieren. Mehr nicht. Ein Wunder wie in Tryon wird sein Reiter niemals mit ihm erleben.



Isabell Werth mit Evi Simeoni: Vier Beine tragen meine Seele. Piper Verlag, München 2018; 335 S., 22,– €