Brasilien hat am Sonntag klar abgestimmt: Der Rechtsextreme Jair Bolsonaro, 63, Hauptmann a. D., hätte bloß vier Prozentpunkte mehr gebraucht, er wäre auf Anhieb zum Präsidenten gewählt worden. In drei Wochen tritt er in einer Stichwahl gegen den Kandidaten der Linken an, Fernando Haddad, aber dem werden – im Augenblick – geringe Chancen zugeschrieben.

Bolsonaro war lange Zeit ein Hinterbänkler, der gegen Feministen, Homosexuelle, Umweltschützer hetzte. Die Folterknechte der bis in die Achtzigerjahre dauernden Militärdiktatur nannte er seine Vorbilder. Im Wahlkampf versprach Bolsonaro, Militärs zu Ministern und Regierungsberatern zu machen, was in Brasilien ein Bruch mit der demokratischen Ordnung ist: Soldaten dürfen sich nicht in die Politik einmischen. Bolsonaro deutete zudem an, er werde Nichtregierungsorganisationen verbieten, die Presse beaufsichtigen, Umwelt- und Minderheitengesetze aushebeln. Zur Wahl hin relativierte der Kandidat einige seiner Aussagen, doch das ist eher als Wahlkampftaktik zu sehen.

Warum wollen die Brasilianer das? Es sind besonders die Eliten und die obere Mittelschicht, die ihn gewählt haben. Ihnen geht es um konservative Vorstellungen von Sitte und Ordnung – und um die Wahrung ihrer Privilegien. Das Steuersystem verteilt von unten nach oben. Eine reiche Minderheit genießt Vorteile, was den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung betrifft. Die Klassenfragen sind auch ethnische Konflikte: Die Bessergestellten sind eher hellhäutig, die Armen meist dunkel.

Die Elite sieht ihren Status seit den sozialistischen Präsidenten Lula da Silva (2003–2011) und Dilma Rousseff (2011–2014) bedroht – und nahm sich vor, deren Sozialprogramme zurückzudrehen. Rechtskonservative Familien wiederum, die in Brasilien die Medien besitzen, führten jahrelang eine Kampagne gegen links. Die Linken seien schuld an der Rezession des Jahres 2013; und hauptsächlich die Linken seien von den spektakulären Korruptionsskandalen betroffen, die nach und nach ans Licht kamen – in Wirklichkeit hatten alle großen Parteien sich etwas zuschulden kommen lassen. Rousseff ist entmachtet, Lula sitzt nach einem wahrscheinlich nicht korrekten Verfahren im Gefängnis. Am Ende nützte den Konservativen die Kampagne nichts. Ihre beiden Kandidaten kamen nun jeweils bloß auf einstellige Prozentzahlen. Bei vielen Brasilianern, und zwar weit über die Eliten hinaus, ist heute das Ansehen des gesamten politischen Systems lädiert. So sehr, dass sie den Hauptmann in den Präsidentenpalast lassen, der das System auseinandernehmen will.