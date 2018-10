Auch in Deutschland entsteht politisch instrumentalisierte Desinformation aus fehlerhaften Berichten. "Absurde Dieselpanik! Im Büro ist 20 Mal mehr Stickstoffdioxid erlaubt als auf der Straße". So titelte Focus Online im Sommer 2017. Vor allem die AfD erkannte schnell das strategische Potenzial dieser Meldung. In der Sendung Anne Will provozierte die AfD-Frontfrau Alice Weidel die Politiker in der Talk-Runde mit der Frage, warum in geschlossenen Räumen 950 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter in der Luft erlaubt seien – an viel befahrenen Straßen aber nur 40 Mikrogramm. Das zeige doch den Unsinn der Debatte.

