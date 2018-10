Als Anfang der Siebzigerjahre in Deutschland eine allgemeine Anschnallpflicht für Autofahrer eingeführt werden sollte, waren die Autohersteller dagegen. Niemand werde noch Autos kaufen, fürchteten sie. "Sicherheit verkauft sich nicht", sagte der damalige VW-Chef Kurt Lotz. 1976 kam die Gurtpflicht trotzdem. Und VW und die anderen deutschen Hersteller verkauften nicht weniger Autos – sondern mehr.

Die deutschen Autohersteller waren auch dagegen, als Mitte der Achtziger der Drei-Wege-Katalysator eingeführt werden sollte. In den USA war diese Form der Abgasreinigung zwar lange schon Pflicht, daher wurden alle für den amerikanischen Markt gebauten Autos mit einem Kat ausgerüstet. In Deutschland aber sei das unmöglich, hieß es. Wer ernsthaft verlange, wirklich alle Fahrzeuge mit einem Katalysator zu versehen, ruiniere die Autoindustrie. 1989 machte die Regierung den Kat dennoch zur Pflicht. Und die deutschen Hersteller verkauften nicht weniger Autos – sondern mehr.

Man muss das im Hinterkopf haben, um zu verstehen, welchen Abwehrkampf die deutsche Autoindustrie im Augenblick führt; welche Argumente ihre Vorstandschefs vorbringen; und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer in der aktuellen Krise der Autohersteller eigentlich die Täter und wer die Opfer sind.

Die Politik sei auf einem "Feldzug gegen die individuelle Mobilität und damit gegen das Auto", beklagte Volkswagen-Chef Herbert Diess am Dienstag dieser Woche auf einer Veranstaltung in Wolfsburg. Er warnte vor einer "beinahe hysterischen Stickoxiddiskussion um wenige Problemzonen in unsere Städten" und vor neuen Abgastestverfahren, welche die Industrie "an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit" brächten.

Es klang wie aus dem Managementlehrbuch für Vorstandschefs, Kapitel Gurtpflicht und Katalysator: Wenn du etwas partout nicht willst, dann drohe mit dem größtmöglichen Verlust von Arbeitsplätzen. Und Schuld daran haben immer andere, niemals du selbst.

Tatsächlich sind die deutschen Autobauer – wieder einmal – einfach nur viel zu spät dran. Sie haben den Trend zur Elektromobilität verpennt. Sie haben sich zu wenig um die Entwicklung alternativer Antriebsmodelle gekümmert. Sie haben zu viel Geld in eine veraltete Motorentechnik (den Diesel) gesteckt und – als die gesetzlichen Abgasgrenzwerte strenger wurden und irgendwann nicht mehr einzuhalten waren – dann auch betrogen und gelogen, um vom eigenen Versagen abzulenken. Auch das neue Abgastestverfahren, das VW-Chef Diess am Dienstag in Wolfsburg so harsch kritisierte, kommt weder überraschend, noch ist es völlig neu – aber anstatt sich darauf vorzubereiten, hat die Industrie lieber versucht, diese strengeren Tests gleich ganz zu verhindern.