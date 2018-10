Also ein weiterer Kommentar zu #MeToo und wiederum in Gestalt einer Dystopie, jener künstlerischen Form, in der die Dinge ihren schlimmstmöglichen Verlauf nehmen: Fünf Frauen flüchten sich auf einen Bauernhof im Nirgendwo, ihre Männer haben sie verlassen, aus ihren finsteren Ehehöllen haben sie sich befreit. Es gibt keine Liebe, und der Sex ist Gewalt. Irgendwann jedoch suchen die Männer nach den Frauen, sie hätten das lieber bleiben lassen sollen.

Die eine kriegt von ihrem Kerl die Spaghetti ins Gesicht geworfen, die andere fühlt sich fehl im Dasein, weil ihr Vater sich nicht zu ihr bekennt. Eine dritte hatte schon einmal aufgemuckt und ihren Peiniger mit dem Hammer in den Rollstuhl gedroschen. Betrogen werden sie alle. Sie werden gedemütigt von Schluffis, Sexmaniacs und Narzissten. Auch die Sanftmütigen sind hier Schweine.

Die Welt am Ende des Dreißigjährigen Krieges muss ein Puppenheim gewesen sein, gemessen an solchen Geschlechterverhältnissen. Am Nullpunkt der wechselseitigen Anziehung entwickelt sich eine fiese Lust an der Zerstörung des anderen. Simon Stone, der 34-jährige australisch-schweizerische Regiestar, der auch den Text schrieb, lässt sein kaltes Spiel hinter einer Plexiglaswand aufführen, auf einer nebligen Bühne, die ihre Gestalten manchmal auf Silhouetten reduziert und exemplarisch erscheinen lassen soll.

So bieten gleich drei griechische Dramen einen Bezugsrahmen für diese Gegenwart: Die Lysistrata des Aristophanes schleust das Komödienmotiv der sexuellen Verweigerung ein, Euripides’ Troerinnen steuern das Motiv des Ausgeliefertseins bei, seine Bakchen die weibliche Raserei.

Aber das sind am Ende doch nur Motive einer an sich unerheblichen, locker an den Klassikern orientierten Handlung. Denn im Wesentlichen ist Stones Stück psychologisieren- des Gegenwartstheater, jetztzeitiges Geplapper, grell zuweilen, jedoch ganz realistisch, was die Falldarstellungen anlangt. Jede dieser weiblichen Geschichten hätte es wohl verdient, gepostet zu werden.

So wird häusliche Gewalt sich wohl abspielen, denkt sich der Zuschauer, eben genau wie es überall die Therapieprotokolle dokumentieren. Und wollte man Beispiele für die Allgegenwart der #MeToo-Welt konstruieren, so müsste man wie hier die Frau erfinden, die schon in der Hochzeitsnacht von ihrem Schwiegervater vergewaltigt wurde, oder die Arztgattin, die es mit ihrem Fertilitätsexperten nicht mehr aushält, weil der seine Kundinnen mit dem eigenen Sperma befruchtet hat und sich nun für den Schöpfergott selbst hält.

Eine griechische Trilogie ist weder Komödie noch Tragödie, sie ist zu bitter, um nur menschliche Schwächen zu karikieren, aber auch zu flach, wenn es um wirklich Entsetzliches, Menschenzerstörendes geht. Allzu oft hat man die Traumatisiertenprosa schon in anderen Zusammenhängen gehört, nichts mehr wird entlarvt, wenn die Männer daherlabern und ein wenig bürgerliches Lachtheater beisteuern. Und das Blut am Ende sagt auch nichts aus, außer dass irgendwann ein Schluss sein muss, wo nichts sich lösen kann.

Daraus wird insgesamt kein Mythos, nicht einmal ein Antimythos, und dieser Umstand macht das Stück lang und zäh. Kein Gott fordert Gehorsam, das Dionysische hat abgewirtschaftet, also keine Heldinnen, keine Opfer, im Grunde auch kein moralisches Gefälle mehr, nur noch Kleinkrieg. Sämtliche Figuren wirken ein bisschen blöd. Keine von ihnen begreift etwas, geschweige denn, dass sie es besser verdient hätte. Und deswegen stellt sich beim Zuschauer auch keinerlei Erschütterung oder Erkenntnis ein. Man muss schon ziemlich aufgerüstet ins Berliner Ensemble kommen, um nach die- sem Abend entschlossen die feministische Faust recken zu können.

Die ersten Kritiker haben diese Produktion zerrissen, leider zu Recht. Das ist eigentlich seltsam, weil vieles doch sehr gut ist, der Aufbau der Szenenfolge beispielsweise und vor allem die Schauspieler. Stefanie Reinsperger, Caroline Peters oder Carina Zichner haben große Augenblicke, auch Andreas Döhler oder Aljoscha Stadelmann. Martin Wuttke als mürber Dr. Heinemann zelebriert eine expressionistische Körperchoreografie, die schlichtweg virtuos ist. Wie er, der geile Schauspiel-Macker, sich hier in den Vordergrund gestikuliert, das hat in einem Stück über männliche Dominanz schon seine eigene Ironie.

Zugunsten des Ganzen könnte man vorbringen: Sein Autor führt die Wirkung molekularer Gewalt dadurch vor, dass er den von ihm aufgerufenen tragischen Horizont selbst wieder demontiert und damit eine Welt ganz ohne Sinn zeigt, eine, die dann die mythische Gewalt geradezu herbeizwingt. Diese Gesellschaftsanalyse ist allerdings einigermaßen verblasen, weil sie niemanden ernsthaft betrifft. Sie hilft keinem Gewaltopfer und ermuntert zu keinem lebensweltlichen Versuch, Respekt und Restmoral zu erhalten.

Das sei auch nicht die Aufgabe von Kunst? Doch, sehr wohl, wenn sich Theater so weit in die gesellschaftlichen Debatten hineinschmiegt und so politisch sein will wie hier. "Irgendwie" liegt Stone schon richtig, aber eben auch nur irgendwie. Die ebenso spektakuläre wie verantwortungsentlastete künstlerische Intervention erzeugt Langeweile. Sie erfolgt auch ohne Risiko: Das Einschwingen in den Konsens außerhalb des Theaters klappt schon. Alle Beteiligten sind auf der richtigen Seite. Doch leider geht der Zuschauer aus dem Theater, wie er gekommen war. Er hätte auch zu Hause bleiben können. Das dystopische Routinetheater ist weder heiß noch klug. Die Zustimmung, die ein Stück wie dieses erzwingt, das ist der Leerlauf.