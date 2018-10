Etwas abgekämpft sitzt Cao Lijun, 32, auf der Couch, zwischen Stofftieren und Windelpackungen, die sich bis zur Decke türmen. In der Küche klappert der Großvater mit dem Geschirr, im Schlafzimmer tollt die Großmutter mit den zwei jüngsten Kindern. Als Cao wenige Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter merkte, dass sie wieder schwanger war, hätten sie und ihr Mann nächtelang abgewogen: Sollten sie abtreiben – oder das Kind bekommen und dafür Strafe zahlen? Ihr Mann habe gesagt: "Wenn sich einer auf die Suche nach uns macht, sollten wir ihn nicht an der Tür abweisen." Also zahlten sie mehrere Monatsgehälter Bußgeld für Robby, heute ein Jahr alt, und zogen aus Pekings Innenstadt ins Umland – dort drückt mancher Kindergarten beim dritten Kind ein Auge zu.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden