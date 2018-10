Wie soll man einen Sachverhalt beurteilen, wenn die wichtigsten Fakten geheim sind? In der vergangenen Woche hat der Senat beschlossen, das Hamburger Fernwärmenetz für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zurückzukaufen; nächsten Monat entscheidet darüber die Bürgerschaft. Ein gutes Geschäft für die Stadt – oder rausgeworfenes Geld? Das wissen nur wenige. Denn die Gutachten, mit deren Hilfe sich diese Frage beantworten lässt, dürfen nicht veröffentlicht werden. Sie beruhen auf Daten, die Geschäftsgeheimnisse des Energieunternehmens Vattenfall sind.

Man kann es in dieser Lage halten wie der Oppositionspolitiker Michael Kruse von der FDP, der das Gutachten der Landesregierung zum Wert des Wärmenetzes einen "Witz" nennt, ohne es zu kennen.

Man kann sich entscheiden, der Regierung zu trauen – immerhin haben die grün geführte Umweltbehörde und die sozialdemokratisch geführte Finanzbehörde zeitweise gegeneinander gearbeitet, wobei Sozialdemokraten eigene Fachleute beauftragten, die Arbeit der von der Umweltbehörde beauftragten Gutachter zu prüfen. Diese hatten zudem eine eigene Plausibilitätsprüfung organisiert: Sie baten Banken um eine Bewertung des Wärmenetzes und bekamen Antworten, die ihren eigenen Erkenntnissen entsprachen.

Man kann sich am Urteil des Verkäufers orientieren: Der Preis, den das Land nun zahlt, ist vor sieben Jahren ausgehandelt worden. Inzwischen schätzt Vattenfall selbst den Wert des eigenen Unternehmens höher ein und tat alles, um den Verkauf zu dem vereinbarten Preis zu vermeiden.

Was stimmt denn nun? Die ZEIT hat einen unabhängigen Experten befragt. Er ist mit den Hamburger Verhältnissen vertraut, hat für ein großen Consulting-Unternehmen Anlagen der Energiewirtschaft bewertet und unterhält keine Geschäftsbeziehung mit Vattenfall, mit der Stadt oder mit einem der beteiligten Gutachter. Dennoch möchte er anonym bleiben, weil er der eigenen Firma keine Chancen verbauen will.

Erstens, sagt der Experte, hänge der Wert des Wärmenetzes nur zur Hälfte von der Infrastruktur ab, zur anderen Hälfte von regulatorischen Randbedingungen: Steuern, Umweltauflagen, Subventionen. Diese Umstände hätten sich in den letzten Jahren stark verändert und könnten einen beträchtlichen Wertverlust erklären.

Zweitens sei aus denselben Gründen nun aber wieder ein Wertzuwachs zu erwarten: Unter Fachleuten sei unstrittig, dass es demnächst ein neues Förderprogramm für Anlagen geben werde, die zugleich Strom und Wärme erzeugen. Dadurch werde das Geschäft mit Fernwärme in Hamburg wieder erheblich lukrativer.

Riskant, sagt der Experte, sei der Kauf aus einem anderen Grund. Das Netz zu erwerben sei eine Sache, es zu betreiben eine andere, und manche deutsche Stadt habe sich mit einem solchen Vorhaben schon übernommen.

Risiken lauern jedoch überall. Ein Netz in Privatbesitz zieht Investoren an, auch solche, denen es vor allem um eine hohe Rendite geht. Solange sich das Netz in öffentlicher Hand befindet, kann das nicht passieren.

Für die Frage, ob der Kauf des Netzes richtig oder falsch ist, hat das ökonomische Für und Wider dieser Entscheidung allerdings nur wenig Bedeutung. Bürgerschaft und Senat müssen das Netz kaufen, so haben es die Bürger vor fünf Jahren in einem Volksentscheid bestimmt. Wenig spricht für die Vermutung, diese Investition sei ökonomisch so aberwitzig, dass sie auch rechtswidrig sein könnte.