Meine kleine Festung

Auf der Insel der schlafenden Tiere nehmen es die Hähne nicht so genau mit ihrer frühmorgendlichen Krähpflicht. Bei der Anreise am Vortag habe ich genug schlummernde Hunde unter Cafétischen fotografiert, um einen Bildband zu füllen.

Der Kirchturm von Munxar, gesehen von der höchstgelegenen Terrasse aus. © Giovanni Tagini

Tags drauf ringt sich der Hühnerich vom Nachbargrundstück halbherzig und heiser zu einem ersten Gegockele durch, als ich gegen neun zum Frühstück schlendere – vorbei an den beiden Katzen, die zu meinem Bed and Breakfast gehören und die auf den Sesseln am Pool dösen. Praktisch, denn so fühlt man sich nicht schlecht, wenn man den Tag selbst später beginnt als geplant.

Wie Platzkarten stehen im Frühstücksraum auf einigen Tischen schon die Sonderwünsche der Gäste: Kakao für das Paar mit dem kleinen Mädchen, Minzwasser für die belgische Tauchurlauberin. Dazu ein Buffet mit hausgemachtem glutenfreiem Kuchen, Chiapudding, Müsli, Obst. Patricia Piazzi, die das Thirtyseven mit ihrem Mann Giuseppe betreibt, streift umher und fragt nach den Plänen ihrer Gäste: "Do you little sweethearts need a reservation for today?"

Das Thirtyseven ist ein Haus, in das man sich einfach plumpsen lassen kann. Wer seine Gozo-Reise spontan gebucht hat oder nicht genug Energie aufbrachte, vor seiner Reise lohnenswerte Restaurants und Buchten zu ergoogeln, kann sich getrost auf die Tipps der Besitzerin verlassen. Sie empfiehlt Strände, Lokale und Ausflugsziele und bucht gleich die passenden Taxis, wenn man ohne Auto unterwegs ist, auf Wunsch organisiert sie auch Pilates- und Yogaunterricht, Massagen oder einen privaten Valet-Service für Taucher: Dann sammelt ein Jeep die nassen Schnorchler auf, wenn sie aus dem Wasser kommen, und versorgt sie mit warmen Socken und heißen Getränken. "Home hotel" nennt Patricia das Thirtyseven, und tatsächlich kann man sich schnell wieder wie der Fauli-Jugendliche fühlen, der in den Ferien eigentlich nur gammeln will, während ihn die Eltern sanft zum Spaziergang schubsen. Spaß macht der am Ende doch, klar.

Die Sanap-Klippen an Gozos Südküste liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. © Giovanni Tagini

Wen so viel Aktionismus überfordert, der macht es wie die Tiere und nutzt die beiden 400 Jahre alten Kalksteinhäuser, aus denen das Thirtyseven zusammengepuzzelt ist, einfach als Aufladestation. Als die Piazzis Anfang der Neunzigerjahre das erste der beiden lange unbewohnten Gebäude kauften, wollten sie daraus nur ein Ferienhaus machen, vier Zimmer für Familie und Freunde. Nach und nach bauten sie die alten Mauern zu einer Fluchtstation um, wo beide ausruhen konnten, wenn ihre Modelagentur in Mailand zu sehr an den Nerven rüttelte – sie arbeiteten mit Versace und Armani, vertraten Kate Moss und Naomi Campbell, "all these names", sagt Giuseppe. 2007 verkauften sie die Agentur, erwarben in Gozo auch das Nachbarhaus, und das private Ferienhäuschen wurde zu einem Bed and Breakfast erweitert.

Wenn man einen trägen Nachmittag am Pool verbringt und die architektonische Fantasie herumschlendern lässt, erinnert das Haus an typische Eigenheiten von Gozo. Die kühlen, schattigen Gewölbegänge spiegeln dann die Höhlen in den Sandsteinklippen. Die Tal-Mixta-Höhle diente den Malteserrittern als Festung; in der Höhle der Calypso soll die gleichnamige Nymphe Odysseus sieben Jahre lang festgehalten haben. Das Thirtyseven ist auf verschiedenen Ebenen gebaut, zu manchen Zimmern gehören eigene kleine Terrassen, wie auf Privatpodesten kann man sich dort mit Blick auf die beiden Pools sonnen. Diese mehrstufige Bauweise wirkt wie eine Reminiszenz an die treppenförmigen Terrassenfelder der Insel, auf denen Melonen und Tomaten wachsen und an denen man vorbeifährt, wenn man die verschwundene Hauptattraktion der Insel besucht – oder eben nicht: Im März 2017 brachte ein Sturm das "Azure Window" zu Fall, eine gewaltige, bogenförmige Felsformation, hinter der das Meer aussah, als hätte man es in einen schroffen Rahmen versetzt. Heute steht die Restklippe allein im Wasser, den Bogen gibt es nicht mehr.

Das Meer ist nicht weit – aber der Hotelpool liegt noch näher. © Giovanni Tagini

In den Zimmern des Thirtyseven fand Giuseppe Piazzi endlich genug Wände für all die Kunstwerke, die er auf seinen Modelbusinessreisen gesammelt hatte. Im Loft, einem luftigen Zimmer mit gläsernem Kleiderschrank, wo während der Dreharbeiten zu By the Sea von 2015 auch schon Brad Pitt und Angelina Jolie wohnten, hängt ein riesiges Marilyn-Monroe-Porträt, anderswo finden sich Audrey Hepburn und Steve McQueen. Die Zimmer haben klangvolle Namen, keines sieht aus wie das andere: Hier klimpert ein Duschvorhang aus Perlmuttscheiben, dort erinnert eine unscheinbare Einkerbung in der Wand daran, wo früher die Futtertröge der Ziegen angebracht waren. "Ghawdex" wirkt mit seinen grob gemauerten Steinbögen wie eine trutzburgige Höhle, "Barambura" ist eine rosafarbene Hommage an den auf Gozo beliebten Brieftaubensport. Wie zahlreiche Hauswände auf der Insel hat das Zimmer viele kleine Nischen. Kleine Lampen stehen darin. Traditionell dienen die Einsparungen im Mauerwerk als Landeplätze für heimgekehrte Vögel, die dort ihre wärmemüden Köpfe unter die Flügel stecken. Das einzig schlummernde Lebewesen in Barambura ist man allerdings selbst.



Thirtyseven, 37 Triq Munxar, Munxar, Tel. 00356-7937/37 07, thirtysevengozo.com. DZ ab 180 €