Werner ist aufgeregt. Der ebenso quirlige wie massige Hund läuft an der Leine eine Hauptstraße im fünften Wiener Gemeindebezirk entlang und beschnüffelt die Bäume. Zwischendurch wälzt er sein Fell, das sich um knapp 25 Kilogramm Körpergewicht spannt, fröhlich über den Asphalt. Werner ist ein American Staffordshire Terrier und damit das, was man gemeinhin einen "Kampfhund" nennt. Besonders gefährlich sieht er in diesem Moment zwar nicht aus, dennoch hat ihm seine Besitzerin Petra Frey einen Maulkorb angelegt – was an diesem Tag Anfang Oktober noch keine Pflicht ist. Doch Werner kommt aus schlechten Verhältnissen, hat lange Zeit im Tierheim gelebt, und Frey, eine ausgebildete Hundetrainerin, macht sich keine Illusionen: Der Maulkorb muss sein, als Sicherheitsmaßnahme für Hund, Halterin und Mitmenschen. "Werner ist den Maulkorb gewöhnt, er verbindet damit überhaupt nichts Negatives", sagt Frey.

Hunde wie Werner sind ein emotionsgeladenes Streitthema, das immer dann für Schlagzeilen sorgt, wenn Attacken mit besonders tragischen Folgen bekannt werden. Ende September war es wieder einmal so weit: In Wien starb ein anderthalbjähriges Kind, nachdem es von einem Rottweiler angefallen worden war. Die Halterin des Hundes hatte während des Vorfalls 1,4 Promille Alkohol im Blut. Als Reaktion darauf legte die zuständige Stadträtin Ulli Sima in der vergangenen Woche ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor, um die Hundehaltung schärfer zu regulieren. Darunter sind ein genereller Leinen- und Maulkorbzwang im öffentlichen Raum für jene Hunde, die in Wien auf der sogenannten Rasseliste stehen, und eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille für die Halter. Zudem gibt es schärfere Sanktionsmöglichkeiten für die Behörden und strengere Prüfungsauflagen beim sogenannten Hundeführerschein, eine in Wien verpflichtende Prüfung für die Halter bestimmter Rassen.

3600 Menschen mussten im Vorjahr nach Hundebissen im Krankenhaus behandelt werden – doch um schwere Verletzungen handelt es sich selten. © Tina Merandon/Signatures/laif

Es ist bereits die zwölfte Novelle des Wiener Tierhaltegesetzes in den letzten Jahren – und wird Unfälle dennoch nicht komplett verhindern können. Denn wo Hunde und Menschen zusammenleben, passieren Verletzungen. Im vergangenen Jahr mussten in Österreich, wo schätzungsweise 600.000 Hunde gehalten werden, 3600 Menschen nach Hundebissen im Krankenhaus behandelt werden.

Allerdings handelt es sich dabei vor allem um sogenannte Schnappunfälle, schwerere Verletzungen sind selten. Die Diskussion um bissige Hunde wird aber von tragischen Fällen wie jüngst dem Tod eines Kleinkindes dominiert. Schlimme Attacken, zumal wenn Kinder die Opfer sind, machen Schlagzeilen – und mit ihnen der Begriff "Kampfhund": verhasste, gemeingefährliche Beißmaschinen aus Sicht der einen, Statussymbol oder liebster und völlig harmloser Freund aus Sicht der anderen – und immer eine willkürliche Zuschreibung.

Denn eine eindeutige Kategorie Kampfhunde gibt es nicht. Manche der Rassen, die oft dazugezählt werden, sind einst tatsächlich für Hundekämpfe gezüchtet worden. Der Rottweiler hingegen stammt aus der Viehzucht. Unter Hundehaltern ist deshalb eher der Begriff Listenhunde üblich – der ebenso unscharf ist.

Denn wie vieles andere ist die Hundehaltung in Österreich Ländersache, und diese regeln die Haltung von "gefährlichen" Hunden sehr unterschiedlich. Wien, Niederösterreich und Vorarlberg führen jeweils eine eigene Liste mit Rassen, deren Haltung besonderen Auflagen unterliegt – doch während in Niederösterreich nur acht Rassen als gefährlich gelten, sind es in Vorarlberg 15. In Wien müssen ihre Halter den Hundeführerschein machen, der aus theoretischen Fragen und einem praktischen Teil unter der Aufsicht von Hundetrainern besteht, in Vorarlberg wiederum muss die Haltung eines Listenhundes von der Wohngemeinde genehmigt werden. Zugleich gibt es sehr große Hunde wie die Deutsche Dogge, die nirgendwo Auflagen unterliegt.

Was macht also einen Hund zu einem Risiko, wann ist eine Rasse gefährlich? Die jüngste Debatte hat durch eine zweite Attacke Fahrt aufgenommen – die allerdings nicht von einem bedrohlich wirkenden Schwergewicht ausgeführt wurde, sondern von einem kleinen Dackel. Bei einem Heurigen in Perchtoldsdorf verbiss sich das Tier in das Gesicht eines Mädchens, das mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und operiert werden musste.

An der Spitze von Beißstatistiken stehen fast immer Rassen wie der Schäferhund, obwohl er gemeinhin als besonders diszipliniert und leicht erziehbar gilt. Auch eine Studie der Uni Graz aus dem Jahr 2017, die Hundebisse an Kindern analysierte und dabei die Verbreitung der Rassen einbezog, reihte den Schäferhund ganz oben ein.