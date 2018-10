Wenn Olaf Scholz etwas sagt, dann hat er sich dabei meistens etwas gedacht. Sagt der deutsche Finanzminister nun, niemand könne Italien die Verantwortung für seine hohe Verschuldung "abnehmen", dann ist das keine Binse, sondern Ausdruck einer politischen Strategie. Konkret will Scholz verhindern, dass das italienische Problem zum europäischen wird.

Die Frage ist nur, ob ihm das gelingt.

Klar ist: Für die deutsche Bundesregierung sind die italienischen Haushaltspläne ein europapolitischer GAU. Dabei hat man in Berlin durchaus Verständnis dafür, dass die neue Regierung in Rom ihre Wahlversprechen umsetzen will. Ein Grundeinkommen, wie es nun eingeführt werden soll, hält man im Bundesfinanzministerium prinzipiell sogar für eine sinnvolle Sache. Italien verfügt bislang schließlich nicht über ein funktionierendes soziales Sicherheitsnetz.

Scholz ist aber der Meinung, dass derjenige, der mehr Geld ausgeben will, nicht auch noch Steuern senken darf, wie es die Italiener planen. Sonst gehe die Rechnung nicht auf – jedenfalls nicht, ohne das Staatsdefizit kräftig zu erhöhen. Und das könne sich ein Land wie Italien mit einem Schuldenstand von mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht erlauben. Die Regierung in Rom argumentiert zwar, dass die zusätzlichen Ausgaben die Wirtschaft stützen und die Schuldenquote wieder sinkt. Diese Einschätzung wird im Rest Europas allerdings von kaum jemandem geteilt.

Und selbst über höhere Defizite würden die Deutschen vielleicht noch mit sich reden lassen, wenn die italienische Regierung denn das Gespräch gesucht hätte. Dafür ist offiziell die EU-Kommission zuständig, doch die stimmt sich in solchen Fragen mit den anderen Mitgliedsstaaten ab, vor allem mit Deutschland, dem größten und einflussreichsten Euro-Land.

In der Brüsseler Behörde ist man es gewohnt, mit den Italienern um Prozentzahlen zu ringen. Diese Verhandlungen haben Tradition, ganz unabhängig davon, wer in Rom regiert, ob der Konservative Silvio Berlusconi, der Sozialdemokrat Matteo Renzi oder eben die populistische Regierungskoalition, die Matteo Salvini von der Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung gebildet haben. Doch während Berlusconi und Renzi den Kompromiss selbst wollten, sehen die Neuen jedes Zugeständnis als Angriff auf die nationale Souveränität. Als Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Salvini an die europäischen Vorschriften erinnerte, entgegnete dieser, Juncker solle aufhören, "die Italiener und ihre legitime Regierung" zu beleidigen.

Wenn die Kommission in einer solchen Situation nachgäbe, so sieht man das in Berlin, würde sie jede Glaubwürdigkeit verlieren. Zugleich befürchtet man jedoch, dass eine offen konfrontative Haltung nur die antieuropäischen Kräfte in Italien stärken und die Währungsunion gefährden würde. Also hat Scholz beim letzten Treffen der Euro-Finanzminister vor zwei Wochen darauf gedrungen, das Problem dadurch zu lösen, dass man es zu einem italienischen erklärt.

Die Idee: Dann ziehen die Investoren wegen der hohen Schulden ihr Geld ab, Italien muss höhere Zinsen zahlen und kommt zur Besinnung. Aus einer Auseinandersetzung zwischen einem Mitgliedsstaat und der Kommission würde eine zwischen einer Regierung und den Finanzmärkten, der Konflikt wäre erst einmal entpolitisiert.

Doch die Märkte sind erfahrungsgemäß ein unzuverlässiger Bündnispartner. Die Zinsen in Italien sind zwar gestiegen, aber noch nicht so stark, dass die Regierung zum Umdenken gezwungen wäre, zumal das Land seine Schulden sehr langfristig finanziert hat und ein Anstieg der Kreditkosten sich deshalb nur allmählich in höheren Zinsausgaben niederschlägt.

Was geschieht umgekehrt, wenn die Zinsen zu sehr in die Höhe schießen und Italien der Bankrott droht? Wenn die italienischen Sparer nervös werden und ihr Geld außer Landes bringen, sodass ein Zusammenbruch der Banken droht, der wiederum Kreditinstitute in anderen Euro-Ländern in Gefahr bringen könnte? Als Griechenland sich vor drei Jahren den Vorgaben aus Brüssel widersetzte und dadurch in eine ähnliche Situation gelangte, ist die EU hart geblieben. Ob sich das durchhalten lässt, wenn ein wirtschaftlich und politisch so wichtiges Land wie Italien in Schieflage gerät, ist unklar.

Womöglich – darüber wurde am Wochenende am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Finanzkreisen spekuliert – würde dann doch wieder ein Rettungspaket geschnürt. Der europäische Rettungsfonds ESM hätte genug Geld, um den Bedarf des Landes für etwa zwei Jahre zu decken. Die Europäische Zentralbank könnte mit zusätzlichen Mitteln die Banken stützen.

Wenn es aber so weit käme, dann wäre genau das eingetreten, was Scholz verhindern will: Der italienischen Regierung wäre es gelungen, ihre Finanzierungsprobleme auf die anderen Mitgliedsstaaten abzuwälzen.

Die Sache wird dadurch noch komplizierter, dass Italien und die EU auch politisch aufeinander angewiesen sind. Italien erhält viel Geld aus den europäischen Töpfen. Damit wird zum Beispiel die Sanierung von Straßen und Brücken gefördert. Doch umgekehrt braucht man in Brüssel die Italiener, um in der Flüchtlingspolitik, beim Brexit und im transatlantischen Handelsstreit voranzukommen.

Der Konflikt mit der italienischen Regierung gefährdet zudem den Zeitplan für die geplante Reform der Währungsunion. Eigentlich soll im Dezember der Ausbau des ESM zu einem Europäischen Währungsfonds mit zusätzlichen Kreditlinien beschlossen werden. Das geht aber nur, wenn die Italiener zustimmen. Und selbst in dem Fall hätten die anderen Mitgliedsländer wohl wenig Lust auf eine größere Gemeinschaftskasse, sofern Regelbrüche ohne Konsequenzen bleiben.

In dieser Auseinandersetzung geht es also auch darum, wer die Nerven behält. Am Zug ist nun zunächst einmal die EU-Kommission, die den italienischen Haushalt prüfen muss. Da er aber klar gegen die europäischen Budgetvorgaben verstößt, kann ihn Kommissionschef Juncker eigentlich nur zurückweisen. Wenn Rom dann nicht nachbessert, wird eine Geldstrafe fällig, eine Eskalation des Konflikts wäre kaum mehr zu verhindern.

Nicht nur im deutschen Finanzministerium hofft man sehnsüchtig darauf, dass es so weit nicht kommt.

Mitarbeit: Ulrich Ladurner

