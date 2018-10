Joe Strummer, Sohn eines britischen Diplomaten, wurde 1952 als John Graham Mellor in Ankara geboren und in der zweiten Hälfte der Siebziger als Sänger und Texter der britischen Punkrock-Band The Clash weltberühmt. Auf Alben wie "London Calling" und "Sandinista!" kombinierte die Gruppe Rockmusik mit Politik, bis sie sich 1986 auflöste. Strummer startete daraufhin eine Solokarriere und trat später jahrelang mit der Band The Mescaleros auf. 2002 starb er, gerade einmal 50 Jahre alt, an einem unentdeckten Herzfehler. Nun ist der lang erwartete Sampler "Joe Strummer – 001" mit unbekannten Soloaufnahmen aus seinem Nachlass erschienen. Der Regisseur Julien Temple drehte 2007 über Strummer den Dokumentarfilm "The Future Is Unwritten". Die ZEIT traf Temple vor einigen Wochen an einem sonnigen Vormittag zum Gespräch in einem kleinen Café im Londoner Stadtteil Notting Hill, wo er mit Strummer einst Häuser besetzt hatte.

