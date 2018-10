Eine der wichtigsten Währungen in der Politik ist die Traube. Trauben bilden sich, wenn Politiker sich unter Menschen begeben. Je größer die Traube, desto wichtiger oder zumindest interessanter der Politiker. An einem milden Frühjahrsabend im April macht Jörg Kukies seinen ersten Traubentest. Er betritt das Foyer eines Washingtoner Nobelhotels. Dort warten ein paar Dutzend Journalisten und Finanzfachleute, weil in der amerikanischen Hauptstadt gerade die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) stattfindet. Innerhalb weniger Sekunden bildet sich um Kukies eine ziemlich große Menschentraube. Sie ist sogar größer als die bei Olaf Scholz (SPD), der ebenfalls in Washington ist, was insofern bemerkenswert ist, als Scholz Minister ist und Jörg Kukies nur sein Staatssekretär.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden