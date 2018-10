Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Zum Zweitwein wird gern geraten. Denn dem Winzer bereitet es keine Mühe, einen "kleinen Bruder" seines Grand Cru auf den Markt zu bringen – oft zur Freude jener Kundschaft, die fürs Geld mehr auf Geschmack als große Namen aus ist. Und so gibt es von manchem berühmten Bordeaux heutzutage schon den Dritt-, Viert- oder Fünftwein, preislich gestaffelt für jede erdenkliche Zielgruppe.

Verständlich, dass die Köche versuchen, dieses Modell für sich nutzbar zu machen. In Hamburg scheint das gerade ein Trend zu sein. In kurzen Abständen eröffnete Steffen Henssler das Ahoi, Thomas Martin das Louis, Matteo Ferrantino das Picnic. Nun mischt auch Kirill Kinfelt mit, der Chef des Restaurants Trüffelschwein in Winterhude. Kinfelts Kitchen & Wine nutzt die Räume des früheren Tai Tan am Kaiserkai. Die HafenCity scheint der logische Ort für solche Dependancen zu sein. Wer hier ausgeht, möchte sich etwas gönnen – aber vielleicht nicht gerade ein abendfüllendes Menü.

Wie der Name nahelegt, versteht das Kinfelts sich teilweise als Weinbar. Deren etwas kühle Einrichtung steht im Kontrast zu den Sprüchen an der Wand, die zur Lebensfreude ermahnen.

Willkommene Kontraste – Seeteufel mit Blutwurstkruste und scharfen Currylinsen. © Charlotte Schreiber für DIE ZEIT

Auch der Gastgeber Maximilian Wilm ist dem Temperament nach kein Animateur. Bekannt wurde er als Restaurantleiter und Sommelier in Karlheinz Hausers Seven Seas. Auf seinen Weinverstand ist Verlass. Neben der beachtlichen Auswahl an Schoppen und Flaschenweinen gibt es jeden Tag neu "das dicke Ding", etwas Besonderes aus der Magnum. Ob der Funke überspringt, ist bis jetzt schwer zu ermitteln. Bei zwei Testbesuchen am frühen Abend ging es sehr beschaulich zu. Aber irgendwer wird die teils sehr teuren Flaschen getrunken haben, die jetzt als Leergut-Ehrenhalle in einem Regal aufgereiht sind.

Neugieriger macht der Kitchen-Teil des Konzepts. Das Trüffelschwein in Winterhude ist ja nicht für seinen (recht konventionellen) Wein bekannt, sondern für Kinfelts ideenreiche und mutige Küche.

Die gute Nachricht: Man bekommt hier für moderates Geld prima Essen. Die Rösti mit hausgebeizten Fischen, Heilbutt und Lachsforelle, ist nicht nur optisch eine runde Sache. Reichlich Dill und körniger Senf bringen viel Würze hinein. Beim Seeteufel bildet die süßliche Blutwurstkruste einen willkommenen Kontrast zu den scharfen Currylinsen. Und es flößt Vertrauen ein, dass Kinfelt nicht nur seinen Namen über die Tür setzt, sondern neben den Schichten im Gourmetrestaurant auch selbst viel Hand anlegt.

Die schlechte Nachricht: Es fehlt manchen dieser Gerichte noch spürbar an Charakter. Da wäre zum Beispiel "Kinfelts Caesar Salad": eine Variante des Klassikers mit Schnitzel, Keulchen und Spiegelei von der Wachtel. Das mache ganz schön Arbeit, sagt der Chef, weil man es nicht wie die üblichen Hühnerbruststreifen einfach mit anrichten könne. Mag sein, aber es hat keinen Swing; die Wachtel bleibt ein willkommenes Beiwerk zum Bekannten.

Hier liegt das Problem der Zweitrestaurants: Ein Kochstil lässt sich nicht so leicht aufs Wesentliche vereinfachen wie ein Wein. Und der von Kinfelt schon gar nicht. Das Trüffelschwein wurde bekannt mit Verrücktheiten wie Stör im Senfkohlblatt mit Physalispaste und lila Senf oder dem unvergessenen Holundereiswürfel in einer Tom Yam Gung vom Hummer. Eine Ahnung davon bekäme man gern auch im Kinfelts. Doch es ist sicher schwer, auf den Punkt zu kommen, wenn man so genial darin ist, darüber hinauszuschießen.