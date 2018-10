Die Dreißigs müssen noch etwas aufräumen. Um Platz für 50 Leute zu schaffen in ihrer Wohnung in Eppendorf, die, wie sie sagen, in der für Hamburg typischen "Knochen-Form" geschnitten ist. Vielleicht sind ja, wie letztes Jahr, die Nachbarn so nett und machen die Garderobe bei sich. Und das alles für die Soul-Pop-Sängerin Miu, die mit ihrem Gitarristen Arne Vogeler auftreten wird. Unverstärkt. Im Wohnzimmer.

Die Dreißigs sind einer von insgesamt 29 "Gastgebern", die zwischen dem 13. und 18. Oktober ihre Türen für Künstler und Gäste öffnen. Organisiert wird das Festival mit dem Namen "Musik in den Häusern der Stadt" vom Kunstsalon aus Köln. Dort hat das Festival auch seinen Ursprung. Der Kunstsalon fragte die Musiker der Stadt, was sie brauchen, und die sagten: Auf keinen Fall noch einen Preis, der bringe ja immer nur einem einzigen was. Man solle doch was machen, wovon möglichst viele etwas hätten. So entstand die Idee, ein Festival mit möglichst vielen Bühnen zu machen, vor allem für Nachwuchskünstler, die, was nicht selbstverständlich ist, auch eine anständige Gage bekommen. Die ersten Konzerte fanden dann auch tatsächlich in Wohnzimmern der Mitglieder des Kunstsalons statt.

Das war Mitte der Neunzigerjahre, 2008 kam "Musik in den Häusern der Stadt" auch nach Hamburg. Es erhält keine öffentliche Förderung und wird ausschließlich privat finanziert, "ein Festival von Hamburgern für Hamburger", wie Maike Schäfer, eine der Mitorganisatorinnen, sagt. Dabei ist das Festival mittlerweile durchaus größer und bekannter geworden, und das ein oder andere provisorische Wohnzimmer weicht dann doch, zum Beispiel, dem Museum für Kunst und Gewerbe, wo das Jazz-Ensemble Lorenz Kellhuber Trio auftreten wird. Oder einem Bettenhaus, wo die Besucher es sich besonders bequem machen können. Die Idee ist immer: Livemusik an einen Ort zu bringen, wo man erst einmal keine Livemusik erwarten würde. Die Stadt für die Bürger zu öffnen, neu erfahrbar zu machen und ungewöhnliche Konstellationen zu ermöglichen. "Die Künstler sind in besonders engem Kontakt zum Publikum, die Distanz, die sonst meistens bei Konzerten da ist, wird schnell aufgehoben", meint Maike Schäfer. Und das Publikum ist noch dazu heterogener, weil Musikinteressierte, die sonst vielleicht eher auf Rock oder Popmusik stehen, auf Jazz oder Klassik stoßen und umgekehrt.

Diese Stadt hat vor nicht allzu langer Zeit ihre Liebe zum großen Statement zur Schau gestellt, als die Elbphilharmonie eingeweiht wurde. Sie ist mächtig, wuchtig, unübersehbar. Es ist schön, wenn an Kultur nicht gespart wird und eine Stadt Kulturprojekte auch als Leuchttürme vermarktet. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass es für eine gelungene ästhetische Erfahrung, eine Entdeckung, oder, auch das soll es geben, einfach einen unterhaltsamen Abend, nicht unbedingt einen millionenschweren Konzertsaal braucht. Vielleicht steht er manchmal sogar im Weg. Vielleicht lauert dort, wo man nicht viel erwartet, wo man keine Fotos für Instagram macht und wo vorher auch noch kein Musikkritiker die Akustik beschrieben hat, die größere Überraschung.

Diese Erfahrung haben auch die Dreißigs gemacht. Ein paar ihrer Gäste im letzten Jahr habe man schon gekannt, meint Carsten Dreißig, aber die allermeisten natürlich nicht. Man lerne neue Leute kennen, unterstütze junge Künstler, und, auch wenn es am Anfang komisch sei: Es mache auch Spaß, 50 fremde Leute in der Wohnung zu haben und den Gastgeber zu spielen. Mit Häppchen und Wein und allem, was dazugehört. Und der Garderobe bei den Nachbarn.

"Musik in den Häusern der Stadt", 13. bis 18. November, Vorverkauf läuft unter www.kunstsalon.de oder 0221/93679705