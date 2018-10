In Opas Jagdrevier

Kurz nachdem der Trüffelrisotto auf den Tisch kommt, raschelt es hinter mir in den Büschen. Aus dem Dunkel des Wacholderhains taucht eine graurosa Rüsselscheibe auf. Ein schlankes Wildschwein setzt einen Huf vor den anderen, als wäre es auf Spaziergang.

Will es etwa an die Trüffel ran? Hätte ich besser etwas anderes bestellt? Eine Bedienung tritt hinzu und sagt: "Ach, das hier kennen wir schon", und verscheucht das Tier so liebevoll, dass ich – als Wildschwein – wohl auch freundlich gehorchen, aber bestimmt auch sehr bald wiederkommen würde.

Danach habe ich den wunderbaren Risotto im Strandrestaurant der Domaine de Murtoli für mich. Die nächsten Wildschweine kreuzen erst am kommenden Tag meinen Weg.

Jedes der Gebäude hat einen Pool - und nahebei eine voll ausgestattete Außenküche © Bernhard Winkelmann/Le Figaro Magazine/laif

Wie viele sangliers sich auf dem Hotelgelände herumtreiben, weiß niemand genau. Sie haben jedenfalls ordentlich Platz zum Toben. 2500 Hektar ist die Domaine de Murtoli groß. Sie liegt an Korsikas Südküste und hat sogar mehrere Kilometer eigenen Sandstrand. Auf meiner kurven- und hügelreichen Ankunftstour durch das immergrüne Strauch- und Baumgebiet, die Macchia, sehe ich vom Meer aber erst mal nichts, blicke dafür tief hinein ins weit aufgespannte Ortolo-Tal. Mein Häuschen liegt von der Rezeption 20 holprige Autominuten entfernt und wirkt wie vom Alter leicht eingesunken, obwohl die groben Granitblöcke, aus denen es einmal aufgerichtet wurde, so unverrückbar aussehen wie sonst was. War mal eine Schäferhütte, und vielleicht passte ein Schäfer aus dem 18. Jahrhundert sogar noch aufrecht durch den Türsturz. Jenseits der Schwelle, so viel historische Rücksicht muss sein, wird es auch nicht brutal modern. Der Kamin ist mächtig, die Fenster sind klein, die Möbel tragen Patina. Richtig aus sich heraus geht mein Mikro-Anwesen erst hinter dem Haus. Da plätschert der Pool neben einer Wiese, angedockt sind eine verschattete Terrasse und eine überdachte Außenküche mit einem sehr attraktiven fünfflammigen Gasherd. Ich sehe mich schon zwischen ihm und der Küchentheke stehen und zum Pool, zur Familie hinüberrufen: Planscht ihr ruhig weiter, ich koche jetzt – aber dass mir keine Klagen über die Playlist kommen!

Da niemand zum Bekochen da ist, gehe ich essen. Drei Restaurants gibt es auf dem Gelände: eines im Wacholderhain am Strand, eines rund um eine ausgebaute Höhle in den Granitfelsen, eines im zentralen Landhaus von Murtoli. Als ich den Strand nach meinen Ruckelfahrten durch die Domaine zum ersten Mal erreiche, bin ich fast überrascht: Das Meer, na klar, auch das gehört ja zu Murtoli! In weitem Bogen dehnt sich der Strand dem Felsen von Roccapina entgegen, auf dem scheinbar eine Löwin thront. Beach-Bar und Restaurant sind möbliert mit abenteuerlich gezimmerten Stücken Treibholz, dazwischen bewegen sich die Bedienungen in weißen Gewändern und barfuß, als betreuten sie eigentlich ein griechisches Heiligtum. Und im Hain etwas abseits des Wassers sitzt man dann auch wirklich fast außerweltlich schön eingesponnen, besonders bei Nacht, Wildschweine hin oder her.

Das Städtchen Sartène liegt nur ein Dutzend Kilometer weg vom Meer © Merten Worthmann

Kurz treffe ich dort Valérie Canarelli, die Murtoli mit ihrem Mann Paul zusammen führt, auch sie in Weiß und sehr fein im Auftreten als Grande Gastgeberin. Paul Canarelli erbte das Gelände vor 25 Jahren von seinem Großvater. Damals diente es meist zur Jagd, die verstreuten Bauernhäuser und Schäferhütten aus den zurückliegenden Jahrhunderten waren längst verfallen. Eine Ruine nach der anderen nahmen sich die Canarellis über die Jahre mithilfe eines sardischen Handwerksmeisters vor. 20 Unterkünfte sind inzwischen zusammengekommen, ausschließlich in alten Gemäuern. Meine Hütte gehört zu den kleinsten, es gibt auch festungsähnliche Dreifamilienklötze mit eigenem Hamam und ausgreifenden Salons, die im Sommer ein kleines Vermögen kosten.

Auf Korsika ist Murtoli bekannt als Rückzugsgebiet von Sportlern und Politikern. Die können in der zentralen Senke des Geländes mittlerweile auch golfen, und nebenan im Landhaus sieht der Speisesaal wahrhaftig aus wie ein klassischer Molligkeitstempel des Großbürgertums. Gewaltige Leuchter hängen von der hohen Decke, auf dem Teller liegen zauberhaft ziselierte Gerichte, zu einem beachtlichen Teil mit Bordmitteln bestückt. Murtoli hält etwa hundert Rinder und jeweils mehrere Hundert Ziegen und Schafe. Am Rande des farmeigenen Gemüsegartens stehen Bastkörbe für die Gäste des Guts aufgereiht: Hier darf jeder ernten, was er mag und was er braucht für das selbst gekochte Mahl. Bei den Zucchiniblüten hätte ich sehr gerne zugegriffen.

Als ich abends zurückschaukele zur Schäferhütte, nach einer kleinen Probe korsischer Weine, bin ich froh, dass garantiert keine Kontrolle droht entlang der Piste. Und denke zugleich: Mensch, jedes Zimmermädchen hier muss auch eine passionierte Fahrerin sein.

Morgens, wenn ich auf die Terrasse trete zum frischen Frühstück, ist der Croissant-Bringdienst schon wieder abgerauscht, ohne dass ich ihn gehört hätte. Ich nehme Platz in meiner Idylleblase, höre Plätschern, höre Zwitschern und zucke nur hin und wieder zusammen, wenn über mir eine Eichel vom Baum aufs Schilfdach fällt. Für die Eicheln ringsum scheint sich keine Wildsau zu interessieren. Verwöhnte Biester.

Domaine de Murtoli, Vallée de l’Ortolo, 20100 Sartène, Tel. 0033-495/71 69 24, murtoli.com. Häuser ab 170 Euro