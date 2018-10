Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel: Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 Der richtige Beantworter der Frage, wo das Glück der Erde liegt? 10 Zeitungskapitelautorenteam 14 ... ist das Ruhekissen der Leidenschaft (J. Joubert) 17 Mehr als ein halber Helfer bei Hofe: ganzer Großteil bei Schlosse 19 Fast schon wieder veraltete Sprechräume moderner Zeiten 20 Froh wie ein Schneider, wenn am Örtchen mit der 12 senkrecht, angeblich 21 Die Dame, die ein jeder im Auge hat 22 Tritt verteidigend an für Istanbul und Portugal 23 Sind drin, wo der 26 waagerecht seine Nase hineinsteckt 26 Volksmunds Andeutung: Nicht alle ... haben vier Beine 27 Bleibt kaum aus, wenn der To-do-Hagelschauer heftig wird 29 Nicht gerade die standfeste Art, sich standhaft für etwas einzusetzen 30 Wie die Originalität im kurioseren Fall ausfällt 32 Darauf geeicht, Insektenkinderstube zu sein 35 Kein Ruhesitz für den Nutzer von Strampelpfaden 38 Wirkt freundlich: Wo treffen sich Leute mit bösen Kommentaren zu Spritzwasser? 39 Bei manchen Dinos schon zu erahnen: typisch für ihre Nachfahren 40 Manche Leute kann man nur ..., indem man ihnen zuhört (Mark Twain) 42 Ein Mann aus den halbspanischen Bergen, wie la France sie buchstabiert 43 Ein Stück von einschlägiger Bedeutung 44 Vorgabefreies liegt darin 45 Ihr Zweck: das Vorfallen von Auffallen vermeiden

Senkrecht:

1 Verhindern die große Leere der Regale 2 Bringt ja nichts: Wenn die 1 senkrecht ausfallen, muss man selbst ... 3 Da zickt wohl der Elan, wo kein ... gegeben 4 Liefert den Startknall zum Fest nicht selten 5 Die Buße ist nicht viel wert, die ein Rabe dem ... predigt (Sprichwort) 6 Den hat’s Herz über Kopf auf die Konzertbühnen verschlagen 7 Kopfclique? Zentraler Energielieferant! 8 Rückseitige Besonderheit von Lillebrors Besucher vom Dach 9 Deckenbesitzer aus dem Umfeld von Charlie und Sally 10 Waltet in den Welten der wertenden Worte 11 Wohl dem, der nur seiner allfelligen Schwarz-Weiß-Optik gewahr wird 12 Teppichersatz, boxentypisch 13 Berüchtigt fürs 16 senkrecht auf Rädern 15 teilt man restlos hierdurch in Malaga wie Managua 16 Die meisten Menschen ... so sehr nach Genuss, dass sie an ihm vorbeirennen (S. Kierkegaard) 18 Rekordbrecherisch, wie der die Flatter macht 24 Gipfelt höchstens in der Hohen Acht 25 Ein Verschwindenlassen, mühsam insbesondere als Kiesrückführung 28 Tritt beim Wahrheitsliebenden zur Tat 30 Wie Kind schon weiß: Kuchenaufhübscher 31 Verständige ... schützt vor Fehde (Sprichwort) 33 Affige Silbe aus dem Arktischen Ozean 34 Hat ihre Vorübergehpflogenheit – wie man sich bisweilen sehr wünscht 36 Die Nummer eins im Kokyo von Tokio 37 Schmerzlich vermisst, wenn’s einen vom Hocker haute 41 Heißer Anwärter auf den Platz neben den Plätzchen

Lösung von Nr. 2454 (ZEITmagazin Nr. 42/2018):

Waagerecht:

7 FEUERSTEIN 11 BETRAG 14 GEMINI = Zwillinge (lat.) = Ledasöhne Castor und Pollux 16 REIN, hinein und sauber 17 ORIGINAL 19 HUND 20 LERNZIELE 21 FUR = Pelz (engl.) 22 LEVEL = Niveau, Stand (engl.) 23 UNVERNUNFT 25 HELENE Fischer, "Herzbeben" 26 ERIN in Mal-erin 28 Musik-NOTEN 30 STUNT 32 NIERE 35 SEGMENTE 36 ANTIGONE 38 Sternbild Haar der BERENIKE 41 ARGUMENTIEREN 42 ELEND 43 TERMITEN 44 NEIDISCH

Senkrecht:

1 BEMUEHUNGEN 2 PENDEL 3 Lawrence STERNE 4 WINZER 5 HEILUNGEN 6 KANUTEN 7 FEHLSTART 8 RILLEN in D-rillen 9 EIN-setzen, -stellen 10 NOIR = schwarz (Roulette) 11 BRENNEREI 12 RIFF 13 GARANTEN 15 INVENTUR 16 "Re-Union" und Insel REUNION 18 GENOM 24 VEREIN 27 ISERE 29 TEILS in Vor-teils-annahme 31 James Krüss, "TIMM Thaler" 33 ENTEN 34 EBENE 37 GEIZ 39 NEIN 40 KECK (Schiller, "Der Taucher")